Natur in Berlin: So schlagen Biber die Bäume am Wannsee

Berlin. Spaziergänger am Wannsee machten kürzlich eine seltsame Entdeckung: Mehrere Bäume im Uferbereich waren am unteren Teil des Stammes angeschlagen – einige sogar so stark, dass sie umzustürzen drohen.

Die Angst davor ist groß. Erst Ende Oktober war ein Baum, der kaputte Wurzeln hatte, im Grunewald auf ein fahrendes Auto gekippt und hatte die 40 Jahre alte Fahrerin getötet. Der Schäden an den Bäumen sahen so sauber geschnitten aus, dass die Spaziergänger rätselten: War das eine Axt oder ein Biber? Die Antwort kommt von den Berliner Forsten: Das waren Biber.

Bäume fallen immer ins Wasser

Der Winter steht vor der Tür, das merken auch die Biber. Während sie im Sommer überall krautige Triebe finden, wird nun langsam alles kahl. „Aus diesem Grund sind die Biber jetzt aktiv“, sagt Derk Ehlert, Referent für Wildtiere und Naturschutz in der Senatsumweltverwaltung. Sie würden die Bäume schneiden – deshalb auch Biberschnitt genannt – um an Nahrung zu kommen.

Dabei gingen sie ziemlich genau vor. „Biber fällen die Bäume immer so, dass sie ins Wasser fallen“, erläutert Ehlert. Ist der Stamm einmal umgestürzt, kommen sie an die oberen Kronenteile heran. Die Äste nutzen sie dann teilweise für den Bau ihrer Burg. Aber der größere Teil wird entweder gleich gefressen oder bleibt als Vorrat liegen.

Ein Biber im Wasser.

Foto: Felix Heyder / dpa

„Mir ist nicht bekannt, dass jemals ein Baum, den ein Biber geschnitten hat, auf einen Menschen gefallen ist“, sagt Ehlert. Da sie die Äste im Wasser besser „ernten“ wollen, sehen sie zu, dass der Stamm in den See oder den Fluss falle. Am Ufer entstehe dadurch kein Schaden. Die Biber sorgten dafür, dass sich der Uferbereich lichte und neue Bäume und junge Triebe Platz zum Wachsen hätten. Insofern hätten sie auch eine ökologische Funktion. Wichtig sei auch, dass die Tiere weder die Spree noch die Unterhavel stauen, also auch dort keinen Schaden anrichten.

Geschätzt 100 Biber leben in Berlin

Etwa 100 Biber gibt es in Berlin, „wir sind froh über jeden Biber“, sagt der Wildtier-Experte. Selten würden sie an Bäume gehen, die an Wegen stehen, wo Menschen langlaufen. Würden die Forsten dennoch einen solchen angenagten Baum am Wegesrand sehen, werde er abgesägt und liegengelassen. Dann könne sich der Biber die Äste holen. Auch in öffentlichen Grünanlagen werde so vorgegangen. In Parks und Gartendenkmalen hingegen sind die Bäume vor dem Nager geschützt. Der Stamm wird mit einer Estrichmatte umhüllt oder auch mit einem Schutzanstrich versehen.

Ist der Biber auf Privatgelände aktiv und hat dort einen Baum angeschlagen, rät Ehlert, sich an das Grünflächenamt zu wenden und dort eine Fällgenehmigung einzuholen. „Aber auch in diesem Fall sollte man darauf achten, dass der Baum ins Wasser fällt“, so der Experte.

In Brandenburg gibt es ein Bibermanagement gegen Schäden

Während der Biber in Berlin noch willkommen ist, hat sich das Nagetier im Land Brandenburg zu einer Plage entwickelt. Noch vor 30 Jahren galt er dort als fast ausgerottet, jetzt ist ihre Zahl auf mehr als 5000 angewachsen. Das Ministerium für Landwirtschaft in Potsdam hat deshalb ein „7-Punkte-Programm für das Bibermanagement in Brandenburg“ erlassen.

„Insbesondere die wasserbaulichen Ambitionen des nach europäischem und deutschem Naturschutzrecht streng geschützten Großnagers können an den Gewässern und Deichen zu Schäden führen und damit zu Konflikten zwischen Bibern und Landnutzern“, heißt es in der Begründung.