Grüner Radweg in der Schloßstraße kommt zwei Monate später

Ende September sollte es losgehen, bis jetzt ist nichts passiert: Der Radweg in der Schloßstraße und Rheinstraße soll von der Grunewaldstraße bis zur Saarstraße grün markiert werden. Mit einem Aushang hatte die GB infravelo GmbH, die für die Umsetzung zuständig ist, bereits im September die Anwohner informiert und vor Einschränkungen gewarnt. Mindestens zehn Wochen sind für die Markierungsarbeiten geplant, die in der Nähe des Walther-Schreiber-Platzes beginnen.

„Die Arbeiten in der Schloßstraße haben noch nicht begonnen“, bestätigt eine Mitarbeiterin von infravelo. Grund seien „Abstimmungsbedarfe bei den Genehmigungen“. Der Baubeginn solle jetzt Ende des Monats sein. Aber auch das könne nicht verbindlich zugesagt werden, „weil die Witterungsverhältnisse hierfür eine zentrale Rolle spielen“, so die Mitarbeiterin.

Radweg in Steglitz: Rote Farbe in Kreuzungsbereichen

Mit der grünen Farbe soll die Radspur für Autofahrer sichtbarer und für Fahrradfahrer sicherer werden. Zusätzlich wird der Radweg in einigen Abschnitten verbreitert und in Kreuzungsbereichen rot beschichtet. An einigen Stellen sind außerdem Poller und die Aufbringung eines weißen Fahrradsymbols auf der Straße geplant.

Anwohner und Gewerbetreibende müssen aufgrund der Wanderbaustelle mit Einschränkungen rechnen. Da das Voranschreiten der Arbeiten vom Wetter abhängig ist, könnte sich die Markierung des Radweges auch bis zum Frühjahr 2020 hinziehen, heißt es bereits im Vorfeld.