U9 Schloßstraße: Neu eingebaute Rolltreppe steht schon wieder still

Statt Rolltreppe Stufen steigen: Die neue Rolltreppe an der U9 am Bahnhof Schloßstraße steht schon wieder still.

Mitte der Woche ist es schon wieder passiert: Aus der U9 stiegen am Bahnhof Schloßstraße viele Fahrgäste, die in den Feierabend starten wollten, sich aber erst einmal wieder sportlich betätigen mussten. Wieder einmal stand die neu eingebaute Rolltreppe still. Unter Murren und Schimpfen machten sich die Männer, Frauen und Kinder an den Aufstieg nach oben.