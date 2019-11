Zehlendorf: Händler versorgen Schüler mit Warnwesten

Die Unternehmer haben sich spontan bereit erklärt, die Westen zu sponsern. Sie werden diese Woche an den Grundschulen verteilt.

Auch in diesem Jahr werden die Erstklässler im Bezirk mit Warnwesten ausgestattet. Dafür gesorgt haben lokale Händler und Gewerbetreibende, die die Warnwesten für alle Zehlendorfer Schulanfänger gesponsert haben. „Die Warnwesten für die Erstklässler werden im Laufe dieser Woche an die Grundschulen verteilt“, erklärte Bildungsstadtrat Frank Mückisch (CDU). Gerade in der dunklen Jahreszeit sei es wichtig, die Kinder bestmöglich sichtbar zu machen und zu schützen.