Berlin. Eines kann Wolfgang Holtz gar nicht verstehen. Und das macht der Lichterfelder auch am Anfang des Rundgangs unmissverständlich klar: „Die Besucher sehen die Gräser und die Blumen, aber sonst gehen sie an allem vorbei und gucken einfach nicht hin.“ Mit „allem“ meint er Skulpturen, Gedenktafeln, Gräber, Häuser, die an versteckten Orten im Botanischen Garten sind und Geschichten erzählen.

Natürlich, das weiß auch der Heimatforscher, gehen die meisten Besucher wegen Pflanzen in den Garten. Aber jetzt im Herbst, wenn sich die Natur zurückzieht, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich auf eine andere Entdeckungsreise über das 43 Hektar große Gelände zu machen.

Wolfgang Holtz gibt Führungen durch den Botanischen Garten.

Foto: Katrin Lange

Sie beginnt schon am Eingang an der Straße Unter den Eichen. Jeder geht durch das Tor zum Kassenhäuschen – kaum einer bleibt draußen stehen, um den Zaun wahrzunehmen. Es ist der Originalzaun aus dem offiziellen Eröffnungsjahr 1910, „den Kaiser Wilhelm II. aus seiner Privatschatulle finanziert hat“, erzählt Holtz.

Eigentlich sei der Kaiser erst gegen den Umzug des Gartens von Schöneberg nach Dahlem gewesen. Doch dann konnte mit dem Verkauf des Schöneberger Geländes nicht nur der Umbau der Charité finanziert, sondern auch das Dahlemer Areal in direkter Nachbarschaft des damaligen „Deutschen Oxfords“ in Dahlem erworben werden.

Zaun ist Geschenk von Kaiser Wilhelm II

„Ein schmiedeeiserner Zaun aus der Zeit ist in dieser Länge in Deutschland wohl nicht noch einmal zu finden“, sagt der 70-Jährige. Hinter dem Eingang geht Holtz nicht direkt den Hauptweg entlang, sondern biegt nach rechts ab, nicht ohne vorher auf die Bronzestatue „Der Sämann“ mitten auf dem Rasen und das von Efeu umrankte Verwaltungsgebäude hinzuweisen.

Vor einer Hecke steht eine meterhohe Vase aus Eisenguss. 15 Stück davon seien im Garten verteilt zu finden, sagt der studierte Geograf. Alle seien mit Pferd und Wagen von Schöneberg nach Dahlem gebracht worden. Am Teich mit den vielen Seerosenblättern macht er auf riesige helle Gesteinsbrocken aufmerksam. Es sind Kalksteinbrocken aus Rüdersdorf, die man für die Berge brauchte.

Auf dem Weg kommt ein Eichhörnchen angesprungen. Es weiß, dass es etwas zu holen gibt. Wolfgang Holtz zieht ein paar Nüsse aus der Tasche. Die letzten Rosen blühen, im Hintergrund sind die Bäume orange und rot gefärbt. Indian Summer im Botanischen Garten.

Vorbei an einer Wetterstation – „ja nicht nur im Wasserturm in Dahlem ist eine“ – geht es zum Engler-Pavillon. Adolf Engler (1844–1930) war von 1889 bis 1921 Direktor des Botanischen Gartens, zunächst in Schöneberg, dann in Dahlem. Den Umzug hat er maßgeblich mitgestaltet. Der Botaniker, der zugleich eine Professur an der Friedrich-Wilhelm-Universität hatte, hat seine Spuren überall im Garten hinterlassen. Eigentlich sei er ein strenger und knorriger Typ gewesen, erzählt Holtz. Aber bei schönem Wetter hat er seine Studenten im Garten in dem offenen Pavillon unterrichtet.

Villa war früher noch bewohnt, nun steht sie Universität zur Verfügung

Engler wohnte im Garten in der Direktoren-Villa, „er hatte also höchstens 30 Sekunden Fußweg zur Arbeit“, so Holtz. Die Villa steht versteckt hinter einem Wald an der Altensteinstraße und ist durch einen Zaun vom Gartengelände getrennt. Gerade wird sie saniert, aber auch danach ist sie nicht öffentlich zugänglich, sondern wird von der Freien Universität (FU) genutzt.

Das findet Wolfgang Holtz unverständlich: Kaum einer kenne die Direktoren-Villa, nicht zuletzt, weil sie so versteckt liege. „Es wäre besser, wenn sie zum öffentlichen Bereich des Botanischen Gartens gehören würde“, so Holtz. Man könnte ja wenigstens im Erdgeschoss eine Mini-Ausstellung zeigen. Für die FU gäbe es immer noch die Räume in den oberen Geschossen. Auch die Direktoren-Villa ist so gut wie im Originalzustand erhalten.

Die Direktoren-Villa steht der FU zur Verfügung.

Foto: Katrin Lange

Versteckt ist auch das Grab von Adolf Engler. Der Gartendirektor hat seine letzte Ruhestätte hinter dem Moosgarten, nahe am Eingang Königin-Luise-Platz. Dort sind eine Reihe von Ehrengräbern, unter anderen von Ignatz Urban (1848–1931), der Gartenunterdirektor zur Zeit Englers war, und Friedrich Althoff (1839–1908), Leiter der Hochschulabteilung im preußischen Kultusministerium von 1882 bis 1907. Es sei der Wunsch der Herren gewesen, im Botanischen Garten begraben zu werden, was Althoff noch zu Lebzeiten durchgesetzt hat, „denn er war so mächtig – da hat sich keiner getraut, etwas dagegen zu sagen“, so die Nachforschungen von Wolfgang Holtz. Allein die Gräber sind einen Besuch des Botanischen Gartens wert, sie sind teilweise monumentale Gesteinsarbeiten mit Skulpturen und Bordüren.

Einige besondere Skulpturen sind auch auf dem Weg durch den Garten zu entdecken. Zwischen Arzneigarten und Systematischem Garten ist eine Bronzeskulptur von Fritz Klimsch (1870–1969), einem Vertreter der Berliner Secession. Meistens seien die Skulpturen Geschenke von Freunden und Förderern gewesen, sagt Holtz, so auch die nackten Frau in Bronze. „Hingebung“ heißt eine andere Statue von Arthur Lewin-Funcke, die am Italienischen Garten gegenüber vom Großen Tropenhaus steht. Sie hat eine kuriose Geschichte: Die Schenkung wurde 1969 zuerst eingelagert und dann 1975 in der Nähe am Eingang Unter den Eichen aufgestellt. Dort wurde sie 1996 geklaut, auf dem Müllplatz an der Altensteinstraße aber wiedergefunden und 1998 am Italienischen Garten aufgestellt. Dort ist die Figur mit den zum Himmel gereckten Armen noch heute zu sehen – wenn sie nicht vor lauter Pflanzen übersehen wird.

Führungen im Herbst und Winter auf Anfrage unter wolfgang.holtz@berlin.de