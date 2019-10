Breitenbachplatz: Neuer Spielplatz nach Abriss der Brücke

Noch wird über den Abriss der Brücke am Breitenbachplatz diskutiert. Eine Studie soll über die Machbarkeit Aufschluss geben. Doch auf die Ergebnisse wollen die Vertreter der Bürgerinitiative am Breitenbachplatz nicht warten.

Sie gehen davon aus, dass der Abriss, wie von den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf beschlossen, kommen wird. Deshalb fangen sie jetzt an, Ideen für die Neugestaltung des Platzes zu sammeln.

Ein Thema ist der Spielplatz, der heute ungeschützt in der verkehrsreichsten und lautesten Ecke des Platzes liegt. Vertreter der Bürgerinitiative hatten sich am Donnerstag mit Jugendstadträtin Carolina Böhm (SPD) vor Ort getroffen, um über die Gestaltung des Spielplatzes zu diskutieren. Doch die Stadträtin musste sie enttäuschen. „Der Spielplatz ist nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, eine Verlegung kein Thema“, sagte Böhm. Er sei nicht kaputt und werde gut angenommen.

Hecken oder Zaun sollten höher sein

Zwei Schaukeln, ein Rutschenhaus und eine Kletterspinne sind im Sand aufgebaut und von einem kleinen Zaun umgeben. Die Schildhornstraße und die Dillenburger Straße führen direkt vorbei. „Wenn der Zaun oder die Hecke höher wäre, könnte der Lärm vielleicht etwas gedämpft werden“, sagt Ulrich Rosenbaum von der Bürgerinitiative.

Die Situation würden auch Bäume verbessern. Heute kann die Sonne ungehindert auf die Spielgeräte fallen. Da sie aus Metall sind, erhitzen sie sich dementsprechend und können dann nur eingeschränkt genutzt werden.

Aber noch lieber wäre ihm und den anderen Anwohnern, die zu dem Treffen gekommen waren, den Spielplatz gleich an eine andere Ecke zu verlegen. Entweder in die Mitte des Platzes oder dort, wo heute die Tischtennisplatten stehen.

Rückbau der Brücke erst abwarten

„Der Spielplatz ist kein Paradebeispiel für einen der schönsten im Bezirk“, sagt Carolina Böhm. Das liege tatsächlich an der lauten Verkehrssituation und der exponierten Lage ohne Schatten. „Aber wir sollten auf den Rückbau der Brücke warten“, so die Stadträtin. Denn dann würde eine größere Fläche für die Gestaltung zur Verfügung stehen.

Bis dahin sollte ihrer Meinung nach kein neuer Standort diskutiert werden. Dennoch könnte sich Carolina Böhm bereits jetzt kleine Änderungen vorstellen. So würde sie die Rollstuhlwippe – ein inklusives Spielgerät, das jetzt noch vor dem Zaun steht – besser in den Spielplatz integrieren und vielleicht noch ein zweites Gerät für Kinder mit Beeinträchtigungen anschaffen.

Raum für einen Bürgertreffpunkt am Platz

Doch die Anwohner wollten der Stadträtin zumindest noch ihre Wünsche mit auf den Weg geben. „Wenn wir den Spielplatz später versetzen, sollten wir ihn mit Angeboten für Erwachsene kombinieren“, schlug ein älterer Herr vor. Wasser und Springbrunnen waren weitere Vorschläge.

Damit die Mitglieder der Bürgerinitiative das alles in Ruhe diskutieren können, brachte Ulrich Rosenbaum einen Bürgertreffpunkt ins Gespräch. Es gebe immer wieder Leerstand am Platz. Da könnte der Bezirk doch einen Raum anmieten und einen Bürgertreffpunkt einrichten, so Rosenbaum. Eine Anregung, die die Stadträtin zumindest mit ins Bezirksamt nehmen wird.