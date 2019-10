BVG: Rolltreppe an der Station Schloßstraße rollt wieder

Drei Monate lang stand sie still und die Fahrgäste mussten die Treppe nehmen. Ab Donnerstag ist sie wieder in Betrieb.

Drei Monate stand die Rolltreppe an der Station Schloßstraße der U9 still. Sie ist eine der längsten der Stadt, denn die U-Bahnen fahren an diesem Bahnhof durch zwei Röhren, die übereinander liegen. Richtung Rathaus Steglitz kommen die Fahrgäste im unteren Tunnel an. In der Vergangenheit war die Rolltreppe zum Ärger von Anwohnern und Geschäftsleuten mehr kaputt als in Betrieb. Deshalb wurde sie jetzt ausgetauscht.