Dreilinden-Schule wird Staatliche Europaschule

Künftig gibt es einen englischsprachigen Zug von der ersten bis zur zwölften Klasse an der Dreilinde-Schule in Zehlendorf.

Ab dem Schuljahr 2021/22 können die Schüler einen englischsprachigen Zug in Grundschule und Gymnasium besuchen.

Berlin. Die Dreilinden-Schule in Zehlendorf wird eine Staatliche Europaschule. Ab dem Schuljahr 2021/22 können die Grundschüler und Gymnasiasten einen englischsprachigen Zug von der ersten bis zur zwölften Klasse besuchen. Susanne Mertens, schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion in Steglitz-Zehlendorf, informierte jetzt darüber, dass das Konzept von der Senatsverwaltung „nach langen, zähen Verhandlungen“ gebilligt wurde. „Es freut mich sehr, dass wir es geschafft haben, trotz anfänglicher Widerstände, den Weg für eine Staatliche Europaschule (SESB) mit englischem Schwerpunkt freizumachen“, so Mertens.