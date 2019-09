Vorschlag: Stadtbad Steglitz wird Standort der Musikschule

Berlin. Die Kuppel aus Kupfer hat sich an vielen Stellen verfärbt, die Wände sind mit Graffiti besprüht, ein Zaun versperrt den Zutritt auf das Gelände. Das Stadtbad Steglitz an der Bergstraße verschwindet mehr und mehr hinter hohen Bäumen und wucherndem Unkraut. Seit der Schwimmbadbetrieb 2002 eingestellt wurde, gab es zwar mehrere Versuche, das Jugendstilgebäude anderweitig zu nutzen. Aber wirtschaftlich war es nie. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag: Das alte Stadtbad könnte zum Standort der Musikschule Steglitz-Zehlendorf ausgebaut werden.

Idee von Studenten der Beuth-Hochschule

Die Idee ist nicht ganz neu. Architekturstudenten der Beuth Hochschule für Technik hatten vor zwei Jahren in einem Seminar den Auftrag, Ideen für die Nutzung des mehr als 100 Jahre alten Bades zu entwickeln. Drei Arbeitsgruppen erstellten Konzepte für eine kulturelle Nutzung mit Theater, Tanz und Musik. Zwei Studentinnen entwickelten einen Plan, das gesamte Stadtbad zum Standort der Musikschule umzubauen. Mit Konzertsälen, Probenräumen und Caféteria. Sechs Millionen Euro veranschlagten sie für die Umbaukosten. Dirk Strakhof und Birgit von Seckendorff, beide Lehrervertreter an der Musikschule Steglitz-Zehlendorf, hatten von dem Konzept gelesen und das Stadtbad jetzt als neuen Standort in die Debatte gebracht.

47 Standorte an Schulen

„Die Kuppelhalle ist traumhaft schön und nicht so ein kalter Neubau“, sagt Birgit von Seckendorff, die Klavier unterrichtet. Besonders begeistert habe sie an dem Konzept, dass im zweiten Obergeschoss viele kleine Probenräume vorgesehen sind, in denen Klaviere stehen. Im Moment nutzt die Musikschule unter anderen 47 Standorte in Schulen, wo die Instrumente nicht bleiben können. Dirk Strakhof ist Kontrabass-Lehrer und hat mit der Jazzband vor etwa fünf Jahren sogar schon im Stadtbad gespielt. Zu der Zeit wurde es als Theater- und Veranstaltungsort kulturell genutzt. Die Band spielte auf dem Boden des alten Schwimmbeckens – für Strakhof war es eine schöne Erfahrung.

Konzept sieht zwei Konzertsäle vor

In den Grundrissen sind zwei Konzertsäle eingezeichnet, davon ein großer Saal in der Kuppelhalle. Angesichts dieser Pläne geraten die beiden Lehrer ins Schwärmen. Einen eigenen Konzertsaal hat die Musikschule nicht. Für Aufführungen nutzen sie den Saal der Schule an der Dessauer Straße. Bis zu 30 neue Räume könnten im Stadtbad für die Musikschule entstehen. „Dazu ist der Standort direkt am S-Bahnhof Rathaus Steglitz perfekt“, sagen die Lehrer. Das wäre zum Beispiel bei der Idee, die Gebäude des Alliierten Museums nach dem Auszug zu nutzen, nicht der Fall.

Raumnot wegen Ganztagsschule und Mittagessen

Das Problem mit der Raumnot an Musikschulen hat sich akut verschärft, seit die Schulen zu Ganztagsschulen umgewandelt worden sind. Dadurch brauchen Lehrer und Schüler ihre Räume oft selbst bis 16 Uhr. Auch das kostenlose Mittagessen an den Grundschulen hat das Problem verschärft. Denn der Platz in den Mensen reicht oft nicht für alle aus. Kinder müssen deshalb in Horträumen und in Klassenzimmern essen. Auch diese Räume fallen dann für die Musikschule weg. In Steglitz-Zehlendorf kommt noch hinzu, dass die Musikschule nur über zwei eigene Gebäude verfügt. In der Villa in der Grabertstraße stehen lediglich fünf bis sechs Räume zur Verfügung. Es gibt Wartelisten, vor allem von Schülern, die Klavier lernen wollen und keinen Platz an der Musikschule bekommen.

Bezirksverordnete fordern neue Räume

Aus diesem Grund haben die Bezirksverordneten von Steglitz-Zehlendorf jetzt auch einen Antrag geschlossen, in dem sie das Bezirksamt auffordern, neue Räume zu finden. Das Stadtbad hält Kulturstadtrat Frank Mückisch (CDU) für „ein interessantes Objekt“. Doch aus seiner Sicht komme es nicht für die Musikschule in Betracht, weil das Bezirksamt dort wieder einen Badebetrieb aufnehmen wolle. „Für die Musikschule müssten etliche bauliche Veränderungen vorgenommen werden“, sagt Mückisch. Die Konzertsäle, Schall- und Brandschutz – das würde entsprechende Kosten verursachen. Aktuell sehe er aber auch kein anderes Objekt, das die Musikschule nutzen könnte. „Ich habe keine Flächen im Angebot“, sagt Mückisch.