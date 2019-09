Haushaltswaren Osche: Traditionsbewusst in die Zukunft

Berlin. Ein älterer Herr betritt den Laden, einen Fotoapparat in der Hand. Er zeigt der Verkäuferin ein Bild mit zwei Messern. „Sehen Sie“, sagt er, „genau solche Messer mit Holzgriff sollen es sein. Haben Sie die?“ Die Verkäuferin wirft nur einen kurzen Blick auf das Foto und weiß Bescheid. „Kommen Sie, die haben wir hier“, sagt sie zu dem Herrn. Der tritt hocherfreut ans Regal und kann es kaum glauben. „Ja genau, das sind sie.“

Vorbereitung für das Jubiläumsfest

Es ist später Vormittag im Haushaltwaren-Laden der Familie Osche. Ein Kunde nach dem anderen betritt den Laden, drei Mitarbeiterinnen kümmern sich um sie. Die Geschäftsinhaber Wolfgang und Kirsten Osche haben noch letzte Vorbereitungen zu treffen. Gerade kommt der Mann, der die Luftballons bringt. Kirsten Osche muss ihm schnell die Kette vom Parkplatz entfernen. Später werden auch noch die Biergartentische geliefert. Am Freitag und Sonnabend wird das große Jubiläumsfest gefeiert: 125 Jahre Haushaltwaren Osche. Mittlerweile ist das Familiengeschäft in der vierten Generation.

Siedlerbedarf für Bauboom in Lichterfelde

Eigentlich geht die Geschichte noch weiter zurück. Ein erstes Eisenwarengeschäft hat es bereits vor 161 Jahren in Steglitz an der heutigen Schloßstraße gegeben. Das hat Harald Hensel herausgefunden, der die Chronik des Familienbetriebes in der Reihe „Lichterfelder Kiezgeschichte (n)“ erforscht hat. Der Vorsitzende vom Förderverein Bahnhof Lichterfelde West hat eine Anzeige im Teltower Kreisblatt gefunden, die eine Geschäftseröffnung am 1. Oktober 1858 anzeigt und in der der Name Osche auftaucht. Mit dem Bauboom von Wilhelm von Carstenn, der die Villenkolonie Groß-Lichterfelde begründet hat, kamen die Osches vor 125 Jahren nach Lichterfelde. Alfred Osche eröffnete 1894 das Geschäft an der Baseler Straße. Damals war es auch noch eine Eisenwarenhandlung. „Siedlerbedarf für Haus und Hof“ – so bezeichnet Wolfgang Osche das Sortiment seines Urgroßvaters. Aus kaufmännischer Sicht eine kluge Entscheidung.

Großmutter stand noch mit 80 Jahren im Laden

Am 1. April 1978 hat Wolfgang Osche das Geschäft von seiner Großmutter übernommen, der Vater war da schon lange tot. Seine Großmutter habe noch mit 80 Jahren im Laden gestanden, das habe ihn angespornt, erzählt der Inhaber. Die Familie wohnte über dem Geschäft. Er habe als Junge viel Zeit im Geschäft verbracht und auch frühzeitig mitgeholfen, erzählt er. Zwei Kinder haben die Osches, Tochter Fabienne (17) und Sohn Rouven (13). Sein Sohn sei wie er, sagt Osche. Er verbringe auch schon viel Zeit im Geschäft und gehe mit auf Messen, um neue Ware auszusuchen und zu testen.

Konzept der Nachhaltigkeit

Vor 20 Jahren habe er einen grundlegenden Wandel vollzogen, so der Lichterfelder. Weg von Rasenmähern, hin zu einem hochwertigen Sortiment. Wenn man den Laden heute betritt, glaubt man sich eher in einem modernen, hellen Küchenstudio als in einem 125 Jahre alten Haushaltwarengeschäft. Bunte Farben, viel Edelstahl, in den Regalen Gläser, Schüsseln, Siebe, Kannen, Kerzen und viele Trinkflaschen. „Wir haben mehr verschiedene Trinkflaschen als das KaDeWe“, sagt Osche. Die stehen für ihn auch für Nachhaltigkeit – ein Thema, das für ihn schon lange vor Gretas Klimademonstrationen wichtig war.

Robuste Ware, die lange hält

Gibt es etwas, was sie nicht aus dem Haushaltsbereich haben? „Wir haben alles, was ins Konzept passt und wo wir dahinterstehen“, sagt Osche. Also neben den Trinkflaschen zum Beispiel auch Brotboxen und Kaffeebecher. „Es müssen Dinge sein, die robust sind und nicht nach dem zweiten Mal benutzen kaputt gehen“, ergänzt seine Frau Kirsten. Und in Zeiten des Online-Handels seien sie immer auf der Suche nach Firmen, die nicht im Internet vertreten sind. Immer flexibel bleiben – das ist das Konzept der Betreiber: Auf Messen sehen, was es Neues gibt und das Alte dabei nicht aus den Augen lassen.

Bunte Eimer aus Japan

So ist zum Beispiel ein Eimer aus Japan ins Sortiment gekommen. Den haben sie auf einer Messe entdeckt. Er ist bunt, stabil, aus Kunststoff und vielfältig einsetzbar: im Garten, für Spielzeug, als Hocker oder für Abfälle. Das Besondere mache heute den Laden aus, sagt Kirsten Osche. Zum Beispiel gebe es einen hochwertigen englischen Toaster und eine spezielle Kaffeemaschine. Dafür interessierten sich heute sogar mehr Männer als Frauen. Sie würden schöne Dinge suchen. „Für die Männer stehen die Werkzeuge in der Küche im Vordergrund“, sagt die Geschäftsfrau.

Popcorn, Crêpes und Kochattraktionen

Viel Zeit für Beratung und treue Kunden im Kiez – das sind für die Osches zwei wichtige Aspekte, um das Geschäft in die Zukunft führen. Die Kunden werden sicher auch nicht das Fest verpassen. Am Freitag ist es von 14 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr geplant. Es gibt Crêpes, Popcorn aus der Maschine und Kaffee-Spezialitäten. Spitzenkoch Gerd Hoffmann bereitet Kleinigkeiten zu, Kinder können sich schminken lassen. Auf dem Programm steht auch eine Kiezführung mit Kiezhistoriker Wolfgang Holtz, die am Sonnabend, 13 Uhr, vor dem Geschäft in der Baseler Straße 9 startet. Die Musik zum Fest kommt an beiden Tagen von der Kapelle B.

Haushaltswaren Alfred Osche, Baseler Straße 9, 12205 Berlin, alfred-osche.de