World Cleanup Day: Sternmarsch der Müllsammler in Steglitz

Am Mittag treffen sich die Teilnehmer des Sternmarschs im Einkaufscenter Boulevard Berlin an der Schloßstraße in Steglitz.

Am Sonnabend, 21. September, wird beim „World Cleanup Day“ rund um den Globus Müll gesammelt und aufgeräumt. Bereits am heutigen Mittwoch startet die Aktion in Steglitz-Zehlendorf. Gegen 10 Uhr setzen sich bei einem Müllsammel-Sternmarsch etwa 100 Teilnehmer in Bewegung, um sich am Mittag im Einkaufscenter Boulevard Berlin an der Schloßstraße zu treffen.

Kita-Gruppe und Streetart-Netzwerk

Mit dabei ist unter anderen eine Gruppe der Kita Happy Kids, die in der Gritznerstraße losläuft und auf dem Weg Gehwege, Parks und Grünflächen von Unrat befreit. Am Start sind auch eine Klasse der Kant-Grundschule, eine Gruppe von Händlern und Mitarbeiterin aus dem Boulevard Berlin und das Streetart-Netzwerk ugly duckling. Alle Teilnehmer werden um 11.45 Uhr an der Schloßstraße eintreffen.

Gute Zusammenarbeit in der Nachbarschaft

„Wir freuen uns, so viele Teilnehmer aus der Nachbarschaft mobilisieren zu können“, sagt Carsten Paul, Centermanager im Boulevard Berlin. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Verein „Wir Berlin“, der bürgerschaftliches Engagement fördert, werde man zu den ersten in Berlin gehören, die eine Aktion zum Cleanup Day veranstalten. Alle Teilnehmer werden zu einem Pasta-Essen im neu eröffneten Restaurant Vapiano eingeladen.

Millionen Teilnehmer weltweit

Der Cleanup Day wurde 2008 zum ersten Mal mit 50.000 Teilnehmern in Estland veranstaltet. Mittlerweile machen viele Millionen Teilnehmer weltweit mit. In Berlin finden am Sonnabend zeitgleich knapp 300 so genannte Cleanups statt. Es geht darum, den Müll im lokalen Umfeld zu sammeln und fachkundig zu entsorgen. Über den Aktionstag hinaus soll damit ein Umdenken in Bezug auf Nachhaltigkeit einhergehen. Die Vision der Veranstalter: einen sauberen und gesunden Planeten.