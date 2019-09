Neues Konzept regelt die Zulässigkeit von Bootsstegen

Immer mehr Bootsstege ragen in die Gewässer der Grunewald-Seenkette

Berlin. Kaum ein Bezirk hat so viele Seen und Flüsse wie Steglitz-Zehlendorf. Sie sind Ausgangspunkt vieler Freizeitaktivitäten, wie Baden oder Boot fahren. Doch wie viele Bootsstege vertragen die Gewässer? Diese Frage wird jetzt in einem neuen Konzept für Steganlagen für Sportboote beantwortet. Ausgearbeitet wurde es vom Bezirksamt für folgende Gewässer: Untere Havel, Wannsee, Jungfernsee, Glienicker Lake, Griebnitzsee, Griebnitzkanal, Stölpchensee, Pohlesee, Kleiner Wannsee und Teltowkanal. Auf der Homepage des Umwelt- und Naturschutzamtes kann man die Pläne nachlesen.