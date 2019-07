So litten Gefangene im Lager Lichterfelde

Berlin.. Die Sonne ist unbarmherzig an diesem Nachmittag. Wer noch einen Platz findet, flüchtet sich in den Schatten. Mehr als 30 Besucher sind gekommen und warten geduldig vor dem Zaun am Landweg in Lichterfelde auf den Beginn der Führung. Thomas Schleissing-Niggemann, Vorsitzender der Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e.V., folgt der Bitte der Runden Tische Lichterfelde Süd und Ost und wird gleich über das Gelände eines der größten Kriegsgefangenenlagers in Berlin führen und die ersten Forschungsergebnisse vorstellen. Eins haben die Untersuchungen bereits ergeben: Es ist ein Lager, das es so kein zweites Mal in Berlin gibt.

Dabei wären die Baracken beinahe unentdeckt geblieben. Man hatte zwar Kenntnis von dem alten Lager, fand es aber offenbar nicht so relevant. Die Baracken gehörten mittlerweile zu einem Gewerbegebiet. Als Pläne bekannt wurden, dass die Groth-Gruppe ein neues Stadtquartier mit 2500 Wohnungen auf dem ehemaligen US-Militärgelände zwischen Osdorfer Straße und Bahntrasse bauen wolle, mussten die Firmen nach und nach ausziehen. Erst in diesem Augenblick wurden die Baracken genauer inspiziert, unter anderen von Anwohnern und Mitgliedern des Aktionsbündnisses Lichterfelde Süd und der Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde.

Baracken wurden als Gewerbegebiet genutzt

Zwölf Baracken hat es einst auf dem Gelände des Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlagers Stalag III D gegeben. Sie wurden 1938 von der Reichsbahn für 1400 Arbeiter errichtet. 1939 übernahm die Wehrmacht das Lager und brachte dort 2600 Kriegsgefangene unter, vor allem Franzosen. Drei der alten Baracken sollen erhalten bleiben. So ist es mit dem Landesdenkmalamt vereinbart. Eine steht am Landweg, Ecke Osdorfer Straße, eine zweite in der Mitte des Neubaugebiets und die dritte auf dem geplanten Schulgelände.

Doch zunächst werden die Baracken von den Denkmalschützern nach und nach erforscht. Es sei ein Schattenlager gewesen – keiner hätte gewusst, was darin passiert ist, erklärt Thomas Schleissing-Niggemann zu Beginn des Rundgangs. Jetzt habe man zum Beispiel eine „Entlausungsbaracke“ identifizieren können, durch die nicht nur die Kriegsgefangenen von Lichterfelde sondern auch aus anderen Berliner Lagern mussten. Weil die Menschen in Scharen kamen, sei die Seuchengefahr groß gewesen, so der pensionierte Lehrer. Die Neuankömmlinge seien mit Heißdampf desinfiziert worden.

Die erste Station auf dem Rundgang ist die Baracke am Landweg 3. Sie soll im Originalzustand wieder hergestellt werden. Eine Ausstellung und ein Seminarraum sind darin geplant. Die Steinbaracke war zwölf Meter breit und 39 Meter lang und bot Platz für neun Stuben und insgesamt 100 Personen. Von einem Mittelgang, der jetzt zugemauert ist, gingen die Stuben rechts und links ab. In jedem Zimmer gab es einen Ofen. Der Ziegelfußboden ist teilweise noch im Originalzustand erhalten, Reste einer Waschrinne und der einstigen Trennwände sind zu sehen. Diese Details haben die Denkmalschützer bereits frei gelegt.

14 Menschen teilten sich einen Raum

Am Landweg 5a steht eine Baracke desselben Typs. Hier ist noch eine ehemalige Stube im Grundriss erhalten. 14 Menschen teilten sich den kleinen Raum, in dem sieben Doppelstockbetten, ein Tisch in der Mitte und ein Ofen stand. Insgesamt wohnten 152 Kriegsgefangene in der Baracke, die sich sechs Aborte teilen mussten. „Das waren grauenhafte hygienische Zustände“, sagt Thomas Schleissing-Niggemann. Gerade am Morgen, wenn nicht viel Zeit für Anziehen, Essen, Appell und Durchzählen zur Verfügung stand. Ein Teil einer Duschtasse ist noch zu erkennen.

Mit Sicherheit weichen muss die Baracke am Réaumurstraße 17 auf dem Gelände des Reiterhofs Holderhof. Sie steht mitten im Baugebiet und soll umgesetzt werden. Der Reiterhof zieht in die sogenannte grüne Mitte des künftigen Baugebiets um. Die Baracke hat einen höheren Standard als die anderen. Ein ehemaliger Sanitärbereich ist noch an den Grundmauern zu erkennen mit Urinalen und mehreren Duschbecken. „Diese Baracke muss für die Arbeiter der Reichsbahn gebaut worden sein“, sagt der 71-Jährige. Später diente sie der Wachmannschaft des Kriegsgefangenenlagers als Unterkunft.

Bauarbeiten für neues Wohnquartier haben begonnen

Eine vierte und letzte Baracke auf diesem Rundgang befindet sich auf dem künftigen Schulgelände des Neubaugebietes, das parallel an den Bahngleisen liegt. Die Jugendlichen haben sich das Gebäude erobert, es ist vollgesprüht mit Graffiti. Lange Jahre wurde sie von einem Abrissunternehmen genutzt. Ursprünglich ging man davon aus, dass hier zu Lagerzeiten eine Kantine betrieben wurde. Dafür gibt es aber noch keine Bestätigung. „Die Mitarbeiter des Denkmalschutzes sind mit ihrer Spurensuche noch nicht an dieser Baracke angekommen“, sagt Thomas Schleissing-Niggemann. Sicher ist aber, dass sie stehen bleiben und in den Schulalltag integriert werden soll.

Während die Denkmalschützer noch erforschen und aufarbeiten, haben die ersten, vorbereitenden Bauarbeiten für das neue Wohngebiet begonnen. In der Réaumurstraße sind tiefe Gräben aufgerissen. Dort werden neue Leitungen für Fernwärme und Heißwasser verlegt. Auf dem knapp 100 Hektar großen Gelände sollen auf einer Fläche von 39 Hektar etwa 2000 Geschosswohnungen und 420 Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Dazu wird eine Schule mit Sportplatz und eine Kita gebaut. Rund um einen Stadtplatz sind Geschäfte für die Versorgung des Wohngebiets geplant.