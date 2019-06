Künftig stehen zwei Informationstafeln am Hindenburgdamm.

Die Schilder stehen am nördlichen und südlichen Straßenanfang und klären über das Leben und Wirken des Politiker auf.

Berlin. Am Hindenburgdamm werden zwei neue Hinweistafeln angebracht, die über Paul von Hindenburg (1847-1934) informieren. Sie stehen künftig am nördlichen und südlichen Anfang der Straße, die durch die Ortsteile Steglitz und Lichterfelde führt. Das haben die Bezirksverordneten in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause kurz vor Mitternacht noch beschlossen.