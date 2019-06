Abgebrannter U-Bahn-Kiosk: Aufräumarbeiten dauern an

Das Reetdach eines Kiosks am U-Bahnhof Dahlem Dorf ist in Flammen aufgegangen. Der Bahnhof ist gesperrt, es verkehren keine U-Bahnen.

Das Reetdach eines Kiosks am U-Bahnhof Dahlem Dorf in der Königin-Luise-Straße in Steglitz stand in der Nacht zu Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Dabei setzte sie auch Schaum ein. Dieser lief auf die darunter liegenden U-Bahn-Gleise. Der Bahnhof wurde gesperrt.

Das Dach lodert lichterloh.

Foto: Thomas Peise Aufräumarbeiten dauern an Am Donnerstagvormittag dauerten die Aufräumarbeiten noch an. Die U-Bahnen verkehrten nicht, der Strom der Gleise war abgeschaltet. Zwei Firmen räumen im Auftrag der BVG die Gleise frei von Stroh und Holz. Die Arbeiten dauern nach Informationen der Morgenpost mindestens bis zum Mittag. Die Überreste des Kiosks in Dahlem.

Foto: Katrin Lange Kriminalpolizei ermittelt Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.