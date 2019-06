Maix Mayer begibt sich auf Spurensuchen nach Afrika

Der Künstler Maix Maier wurde in der DDR geboren und lebt heute in Leipzig.

In der neuen Ausstellung „Afronautic Tales“ in der Schwartzschen Villa nähert sich der Künstler auf verschiedenen Ebenen seinen Wurzeln

Der Künstler Maix Mayer hat sich für sein neues Kunstprojekt auf Spurensuche nach Afrika begeben. Er wurde in der DDR geboren, lebt heute in Leipzig und „wollte sein eigenes Afrikabild revidieren“, sagt Christine Nippe vom Kulturamt Steglitz-Zehlendorf. Sie hat die neue Ausstellung des Künstlers kuratiert, in der in der es nicht zuletzt darum geht, was wir von Afrika lernen können.