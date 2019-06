Neue Namen für sieben Straßen und Plätze gefordert

Elf Jahre lang hat Andreas Gies von seinem Büro im Umweltbundesamt auf den Corrensplatz geguckt. Der Platz ist ein Dreieck in Dahlem mit einer geschützten und gepflegten Grünanlage. Die Bänke im Schatten sind nachmittags alle besetzt, Studenten kreuzen den Park auf dem kürzestem Weg zum Bus. „Vor etwa sieben Jahren habe ich bemerkt, dass unter dem romantischen Corrensplatz noch eine Geschichtsschicht darunter ist“, sagt der ehemalige Abteilungsleiter, der seit einem Jahr im Ruhestand ist. Der Platz war von 1930 bis 1938 nach dem ehemaligen Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für experimentelle Therapie, August von Wassermann (1866-1925), benannt. Wassermann war Jude, 1938 wurde der Platz umbenannt. Der 66-Jährige will, dass der Platz nun wieder Wassermannplatz heißt.

Sieben Anträge für neue Namen im Kulturausschuss

Damit ist er nicht allein in Steglitz-Zehlendorf. Im jüngsten Kulturausschuss standen allein sieben Anträge zur Umbenennung von Straße und Plätzen auf der Tagesordnung. Und auch die evangelische Ernst Moritz Arndt Kirchengemeinde hat beschlossen, sich umzubenennen. Ist es ein Zufall, dass alle zeitlich zusammenfallen? Oder ist es an der Zeit, Namen, Personen und Ereignisse einer historischen Prüfung zu unterziehen? Andreas Gies will die Fragen nicht pauschal sondern nur für sich beantworten. „Ich bin ein Wissenschaftsfreak, und Ungerechtigkeiten lassen mich nicht mehr los“, sagt der studierte Biologe.

Das ehemalige Kaiser-Wilhelm-Institut an der Thielallee 73 ist heute Sitz des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der FU

Foto: Katrin Lange

Keine Gedenktafel am Institut

Andreas Gies ist ganz in der Nähe des Wassermannplatzes geboren, heute wohnt er in Zehlendorf. An der Thielallee 73 steht noch immer das Institut, in dem August von Wassermann Direktor war. Aber auch dort erinnert keine Gedenktafel an sein Wirken. „Wassermann leistete Pionierarbeiten bei der Diagnose, Prävention und Therapie von Infektionskrankheiten“, sagt Gies. So hätten ihn seine Arbeiten zur Diagnose der Syphilis auf der Grundlage eines Bluttests weltweit bekannt gemacht. Auch auf dem Gebiet der Behandlung von Hirnhautentzündungen und der Strahlentherapie von Tumoren hätte Wassermann Bahnbrechendes geleistet. Carl Correns (1864-1933) war Botaniker, „mit Sicherheit ein guter, aber seine Leistungen waren im Vergleich nicht so wichtig und herausragend für die Menschen“, sagt der Zehlendorfer.

Ungerechtigkeit wieder gut machen

Eigentlich findet er Straßenumbenennungen „Quatsch“. Aber die Ungerechtigkeit, die Erinnerung an einen jüdischen Wissenschaftler zu tilgen, sei nie wieder gut gemacht worden. Sein Ziel ist es jetzt, dass über einen Antrag auf Umbenennung des Corrensplatzes in Wassermannplatz in der Bezirksverordnetenversammlung beraten und „hoffentlich überfraktionell“ entschieden wird.

Die Bezirksverordneten haben derzeit einige Anträge auf Namensänderungen vorliegen, hier ein Überblick:

Hindenburgdamm

Die Fraktion der Linken hat als erste gefordert, Hinweistafeln am Hindenburgdamm anzubringen, die über das Leben und Wirken von Paul von Hindenburg (1847-1934) informieren und seine Person kritisch in die Geschichte einordnen. Die Linke begründet ihren Vorstoß damit, dass Hindenburg „als Begründer der Dolchstoßlegende und Türöffner des deutschen Faschismus“ gilt. Auch die CDU fordert mittlerweile in einem eigenen Antrag, am Hindenburgdamm Hinweistafeln anzubringen, „anhand derer sich die Menschen über das Leben und Wirken von Paul von Hindenburg als besondere Person seiner Zeit mit allen Höhen und Tiefen, Besonderheiten und Brüchen, Stärken und Schwächen informieren können.“ Über beide Anträge werden die Bezirksverordneten in der Sitzung am Mittwoch, 19. Juni, abstimmen.

Gallwitzallee, Weddigenweg und Maerckerweg

Alle drei Anträge stammen von der Linksfraktion und werden derzeit im Kulturausschuss beraten. Die Gallwitzallee soll umbenannt werden, weil „Max von Gallwitz (1852-1937) laut Professor Holger Afflerbach ein ausgeprägter Antisemit war“, so die Begründung. An Otto Eduard Weddigen (1882-1915) soll eine Informationstafel an der Ecke Ringstraße und Weddigenweg erinnern. Seit 1915 trägt die Bellevuestraße in Lichterfelde West den Namen Weddigenweg. Der Kapitänleutnant sei wie andere „Kriegshelden“ im Deutschen Kaiserreich, in der Weimarer Republik und vom faschistischen Hitler-Regime glorifiziert worden. Im Fall Maerckerweg, so die Linksfraktion, sei es eine „Schande, dass im Jahr 2019 in Steglitz-Zehlendorf noch immer eine Straße nach Georg Ludwig Rudolf Maercker (1865-1924) benannt ist. Aus Sicht der deutschen Faschisten hätte sich Maercker als Kolonialkrieger, Anführer eines Freikorps und Antisemit für Deutschland verdient gemacht.

Straßenumbenennung Stauffenberg

Die AfD-Fraktion fordert, eine Straße oder einen Platz im Bezirk nach dem Widerstandskämpfer Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944) zu benennen, weil er prominent für den Widerstand gegen Hitler und die NS-Diktatur steht. Der Straßenzug oder der Platz solle der historischen Tat und symbolischen Bedeutung genügend Ausdruck verleihen, „weshalb wir einen Straßenzug angemessener Größe vorschlagen“, heißt es in dem Antrag. Die Person und sein Handeln solle in das stete Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden. Am 20. Juli jährt sich das Attentat von Stauffenberg auf Adolf Hitler.

Spanische Allee

Die Spanische Allee soll nicht umbenannt aber umgewidmet werden. Das fordert die Fraktion der Linken. Der Straßenname solle nicht mehr für die Rückkehr der faschistischen Legion Condor aus dem Spanischen Bürgerkrieg stehen, heißt es in der Antragsbegründung. Stattdessen solle er in den Zusammenhang mit der deutsch-spanischen Freundschaft gestellt werden. Die Umwidmung müsse in geeigneter Weise veröffentlicht werden, fordern die Antragsteller.