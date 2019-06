Breitenbachplatz: Abgeordnetenhaus stellt Weichen für den Abriss der Brücke

Für die Bürgerinitiative Breitenbachplatz ist ein Meilenstein geschafft: Nachdem sich verschiedene Ausschüsse mit dem Antrag der CDU-Fraktion zum Rückbau der Autobahnbrücke beschäftigt haben, hat jetzt auch das Abgeordnetenhaus den Antrag beschlossen. Nun muss die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die den Abriss der Brücke zum Ziel hat. „Wir wollen uns an vorderster Stelle bei der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie einbringen“, sagt Ulrich Rosenbaum von der Bürgerinitiative. Seit acht Jahre kämpft die Bürgerinitiative darum, die Aufenthaltsqualität auf dem Platz, der an Dahlem, Steglitz und Wilmersdorf grenzt, wiederherzustellen. Er wurde in der 1970er-Jahren durch den Bau der Autobahnbrücke zerschnitten.

Platz für neue Wohnbauten Die Initiative hat vorgeschlagen, auf der frei werdenden Fläche an der Nordseite der Schildhornstraße Wohnbauten zu erreichten. Die Grundstücke sollten vorrangig den bereits im Umfeld tätigen Wohnungsbaugenossenschaften überlassen werden. Es gibt aber auch die Idee, Studentenwohnungen zu errichten. Dieser Vorschlag ist in den Beschluss des Abgeordnetenhauses aufgenommen worden und wird geprüft. „Nach den Ausführungen der Beamten im Verkehrsausschuss ist angesichts des baulichen Zustands der Brücke mit einem Abriss innerhalb der nächsten fünf Jahre zu rechnen“, so Rosenbaum. Tempo 30 könnte schon jetzt eingeführt werden Doch bis dahin könnten schon verschiedene andere Ideen zur Verbesserung der Situation am Platz umgesetzt werden. Dazu zählten die Einführung vom Tempo 30 rund um den Breitenbachplatz und die Schaffung sicherer Querungen für Fußgänger. Das könnte ohne Verzug umgesetzt werden – darauf wollen die Aktiven vor Ort drängen. Die Bürgerinitiative ist eine von sechs, die sich kürzlich im Netzwerk „Menschengerechte Stadt“ zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, dass auch an anderen Orten der Stadt überdimensionierte Verkehrsbauten aus der Zeit der „autogerechten Stadt“ vor mehr als 50 Jahren zurückgebaut und den Menschen ihre Plätze zurückgegeben werden.