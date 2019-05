Holzhäuschen soll Enten vor dem Fuchs schützen

Das kleine Entenhaus treibt mitten auf dem Teich im Park am Gustav-Mahler-Platz in Steglitz

Auf dem so genannten Ententeich am Gustav-Mahler-Platz in Steglitz schwimmt seit kurzem ein Holzhaus für die Enten.

Berlin. Es ist ruhig geworden im Gustav-Mahler Park in Steglitz, der nicht weit entfernt vom Botanischen Garten an die Englerallee und Dahlem grenzt. In manchen Jahren war das Geschnatter der Enten schon von weiten zu hören, das hat dem kleinen Gewässer in der Grünanlage auch den inoffiziellen Namen Ententeich eingebracht. In letzter Zeit war nur noch eine Ente zu sehen, die am Ufer entlang watschelte. Möglich, dass sich andere im Schilf versteckt hatten.