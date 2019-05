Ein Abend für Marlene Dietrich

Berlin. Sie war die letzte große Diva, am 6. Mai 1992 ist Marlene Dietrich in Paris gestorben. Anlässlich ihres 27. Todestages veranstaltet das Hans-Rosenthal-Haus an der Bolchener Straße 5 in Zehlendorf am Donnerstag, 9. Mai, ein Konzert. In die Rolle der Marlene wird Walburga Raeder schlüpfen. „Zweifelsohne eine der besten Marlene-Darstellerinnen“, sagt Nero Brandenburg, Vorsitzender des Fördervereins. Am Piano begleitet sie Bert Mario Temme.

Welcome-Drink ist inklusive Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Ein Abend für Marlene“. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist bereits 17 Uhr. Gäste zahlen 6 Euro Eintritt, Fördermitglieder 5 Euro. Ein Welcome-Drink ist inklusive. Für ein Abendimbiss ist gegen Entgelt gesorgt. Freizeitstätte für Menschen ab 50 „Viele Künstler haben die Marlene drauf – wie man so schön sagt“, so Nero Brandenburg. Aber Walburga Raeder sei eine der besten. Der Fördervereins-Chef kümmert sich seit zwei Jahren im Hans-Rosenthal-Haus – einer Freizeitstätte für jung gebliebene Menschen ab 50 – um das Kultur- und Veranstaltungsprogramm. Sein Ziel ist es, neben den Gruppentreffs, wie der Bridge-, Bastel- und Theater-Gruppe, zwei Veranstaltungen pro Woche zu organisieren. Etwa 200 Mitglieder hat der Förderverein des Hans-Rosenthal-Hauses, das seit 30 Jahren den Namen des Showmasters trägt.