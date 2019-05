Sechs neue Elektro-Autos für das Grünflächenamt

Ingmar Streese, Staatssekretär in der Senatsverkehrsverwaltung, übergibt in Zehlendorf sechs Elektronutzfahrzeugen an Umweltstadträtin Maren Schellenberg (Grüne)

Steglitz-Zehlendorf ist der erste Bezirk, der in diesem Umfang elektrische Fahrzeuge in Parks, auf Friedhöfen und Sportplätzen nutzt.

Berlin. Einmal kurz Probesitzen durfte Staatssekretär Ingmar Streese in einem Kipper, bevor er den Autoschlüssel an Maren Schellenberg (Grüne) übergab. Die Bezirksumweltstadträtin hat jetzt sechs neue Elektrofahrzeuge im Fuhrpark des Grünflächenamtes. Am Donnerstagvormittag wurden die Mini-Transporter und Klein-Kipper an der Zehlendorfer Dorfaue offiziell an den Bezirk übergeben.