Der Atem der Politik, die Grammatik von Buntstiften und ein Spukschloss in Steglitz: Drei aktuelle Ausstellungen in Berlin.

“Eh, Ptö, Pf, Zzzz“, so lassen sich Reden von Angela Merkel, Wladimir Putin und Donald Trump zusammenfassen, jedenfalls in der Bearbeitung von Nasan Tur. Der 1974 in Offenbach geborene und in Berlin lebende Künstler hat für seine Audio-Installation „Speech“ Politikerreden von allen artikulierten Äußerungen befreit und lediglich Atemgeräusche, Räuspern, merkwürdige Zwischentöne und tosenden Applaus übrig gelassen.