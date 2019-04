Strandbad Wannsee Berlin: Karfreitag wird die Saison eröffnet

Traditionell startet das Strandbad Wannsee am Karfreitag in die Saison. 150 Strandkörbe stehen bereit, die Bojen sind gesetzt.

Berlin. Traditionell wird am Karfreitag im Strandbad Wannsee angebadet. In diesem Jahr spielt sogar das Wetter mit. 20 Grad und Sonnenschein – so die Voraussage. Doch zum Sprung ins Wasser gehört dennoch etwas Mut dazu. Am Morgen ist es nicht nur am Strand recht kühl, aufgrund der kalten Nächte liegt auch die Wassertemperatur derzeit nur bei acht Grad. Bis Freitag könnten es noch zehn Grad werden. Ist alles startklar für Saison? Darüber haben wir mit Steve Kleinschmager, Badleiter im Strandbad Wannsee, gesprochen.