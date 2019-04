Autobahnbrücke in Zehlendorf für den Verkehr wieder frei

Berlin. Die neue Brücke über die Bundesautobahn A115 am Zehlendorfer Kleeblatt ist am Dienstag nach zweieinhalbjähriger Bauzeit für den Verkehr freigegeben worden. Jetzt kann die Strecke auch wieder für den Schwerlastverkehr genutzt werden. Bis zum Abriss der Brücke stand das Zehlendorfer Kleeblatt auf der sogenannten Negativliste für Schwertransporte und musste von Lkw umfahren werden.

Im Zuge des Neubaus der mehr als 75 Jahre alten Brücke wurden auch die Geh- und Radwege erneuert, die parallel zur Bundesstraße B1 und über die neue Brücke führen. Insgesamt 11,7 Millionen Euro kostete das Bauvorhaben, davon hat der Bund mit elf Millionen Euro den Hauptanteil getragen. Die geplanten Kosten und die Bauzeit wurden eingehalten.

Ein Neubau der Kreuzungsbauwerks war unumgänglich

Seit Oktober 2016 wurde an der Anschlussstelle, die wegen ihrer Straßenführung auch Kleeblatt Zehlendorf genannt wird, gebaut. Das Kreuzungsbauwerk musste aufgrund seines schlechten Zustandes von Grund auf saniert werden. Das alte Brückenbauwerk wurde ab 1938 errichtet und 1941 für den Verkehr freigegeben. Ein Neubau war unumgänglich, da die alte Konstruktion nicht den heutigen Normen entsprach.

Zwei Komplettsperrungen während der Bauzeit

Die mehr als zweijährige Bauzeit war in zwei Hauptphasen unterteilt. Zunächst wurde am nördlichen, anschließend am südlichen Teil der Brücke gearbeitet. Der Verkehr konnte einspurig aufrechterhalten bleiben. Nur für den Abriss der Überführung und den Einbau der neuen Träger für die Spannbetonbrücke kam es in beiden Bauphasen zu kurzzeitigen Vollsperrungen, die jeweils von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, dauerten.

Radverkehr sicher vom Autoverkehr getrennt

Die neuen Geh- und Radwege parallel zur B1 und die über die Brücke sind baulich voneinander getrennt. Westlich und östlich des Kleeblatts Zehlendorf wird dieser Rad- und Gehweg wie bisher durch den bestehenden Tunnel unter den Fahrbahnen geführt. Der Rad- und Fußgängerverkehr ist somit an dem stark befahrenen Knoten sicher und barrierefrei vom Autoverkehr getrennt.