Feuerwehr löscht 600 Quadratmeter großes Feuer

Am Dienstagmittag ist in einem Waldgebiet am Wannseebadweg in Nikolassee ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.40 Uhr alarmiert. Nach seinen Angaben brannten etwa 600 Quadratmeter Waldboden und Bäume. „Wir waren mit 36 Feuerwehrleuten und vier C-Rohren im Einsatz“, sagte er. „Das Feuer war etwa eine Stunde nach der Alarmierung unter Kontrolle.“

Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen an zwei verschiedenen Stellen ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache wird ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernehmen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Feuerwehrsprecher wies darauf hin, dass in den Berliner Wäldern ganzjährig das Rauchen und offenen Feuer verboten sind.