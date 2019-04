Fußgängerzone vor dem Standesamt geplant

Seit Jahren wird über die Neugestaltung des alten Dorfangers in Zehlendorf diskutiert. Rund um den Teltower Damm und das Rathaus Zehlendorf soll wieder ein Ortskern entstehen, an dem sich Anwohner und Passanten treffen und gern Zeit verbringen. Ein erster Schritt ist dafür jetzt getan: Anfang der Woche wurde eine kleine Fußgängerzone am S-Bahnhof Zehlendorf eröffnet. Der sogenannte „Kleine Teltower Damm“ – ein Abzweig des Teltower Damms, der zur Martin-Buber-Straße und zum Platz vor der ehemaligen Post führt – ist ab sofort für Autos gesperrt.

Es ist die erste Fußgängerzone in Steglitz-Zehlendorf, und die zweite ist bereits in Planung. Umweltstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) will die Straße vor dem Standesamt, die parallel zum Teltower Damm verläuft, zunächst zur Hälfte als Fußgängerzone auszuweisen. Der Taxistand wird dafür von der Potsdamer Straße an die Kirchstraße vor das Rathaus verlegt. Autos können künftig nur noch bis zum Standesamt fahren. Von dort bis zur Potsdamer Straße ist die Fußgängerzone geplant.

Für Schüler ist der Weg zum Gymnasium jetzt sicherer

Mehr Sicherheit, mehr Attraktivität – das verspricht sich das Bezirksamt von der Einrichtung der ersten Fußgängerzone für das Zentrum von Zehlendorf. „Diese Ecke ist schon immer gefährlich gewesen, deshalb soll nun der Durchgangsverkehr herausgehalten werden“, sagte Maren Schellenberg. Viele Schüler, die auf das Droste-Hülshoff-Gymnasium gingen, nutzten diesen Weg. Für sie werde der Schulweg sicherer.

Die Fußgängerzone ist allerdings auch für Radfahrer frei. Von acht bis elf Uhr darf zudem der Lieferverkehr passieren. Für dringend notwendige Lieferungen außerhalb dieser Zeiten soll es Sondergenehmigungen geben. Der Wochenmarkt wird auch weiterhin am Sonnabend auf dem kleinen Teltower Damm und dem Postplatz stattfinden. Dafür hat das Straßen- und Grünflächenamt die Genehmigung erteilt.

Mit dem Wochenmarkt wurde bereits eine Idee für die Neugestaltung der alten Dorfaue umgesetzt. Das Bezirksamt hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Entwicklung der historischen Mitte am Teltower Damm von der Dorfkirche bis zum S-Bahnhof Zehlendorf beschäftigt. Mehr Leben, mehr Treffpunkte in diesem Bereich – das ist das Ziel. Anwohner hatten verschiedene Ideen geäußert: Sie könnten sich auf dem grünen Anger einen Rosengarten, Schachfelder oder einen Bouleplatz vorstellen. Weitere Vorschläge: Skattische oder ein Spielplatz.