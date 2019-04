174 Millionen Euro für Sanierungen im Botanischen Garten

Berlin. Im Botanischen Garten werden derzeit mehr als 20 Millionen Euro in den Bau des neuen Besucherzentrums, in die Sanierung von Wegen und den Umbau des Museums investiert. Doch das reicht noch lange nicht, um die Einrichtung wieder in Ordnung zu bringen. Ein im Auftrag der Freien Universität erstelltes Gutachten kommt zu dem Ergebnis: Etwa 174 Millionen Euro sind für die bauliche Sanierung des Botanischen Gartens und Botanischen Museums erforderlich.

Notbaumaßnahme bannt akute Gefahr

Der größte Investitionsbedarf besteht bei den 15 Schaugewächshäusern. Das Mittelmeerhaus ist nach Auskunft des Botanischen Gartens teilweise einsturzgefährdet. Das Gewächshaus zeige starke Korrosionsschäden am Stahltragwerk, heißt es in einer Mitteilung.

Im Jahr 2018 drohten die Lüftungsflügel des Mittelschiffes herabzustürzen und für Besucher und Beschäftigte gefährlich zu werden. In einer Notbaumaßnahme der Technischen Abteilung der Freien Universität wird die akute Gefahr gegenwärtig beseitigt.

18 Millionen Euro sind für die denkmalschutzgerechte und energetische Sanierung des Mittelmeerhauses erforderlich. Das an eine Kathedrale erinnernde Mittelmeerhaus wurde in den Jahren 1903 bis 1908 erbaut. Seit 2001 können sich Paare dort trauen lassen.

Sanierung senkt Energiekosten

Aber auch die anderen bis 1909 erbauten Gewächshäuser, wie das Farnhaus und das Tropische Nutzpflanzenhaus, sind marode. Die Stahltraggerüste zeigen Korrosionsschäden, die Verglasung ist undicht und der Energieverbrauch hoch.

Nur zwei der 15 Schaugewächshäuser wurden bisher saniert: Bei der Modernisierung des Großen Tropenhauses und des Victoriahauses konnten der Energiebedarf, die Energiekosten und die CO2-Emissionen um mehr als 50 Prozent gesenkt werden.

Bereits seit 1995 gehört der Botanische Garten zur Freien Universität, der seit 2017 auch die bauliche Unterhaltung untersteht.