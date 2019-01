Steglitz Zehlendorf: Ersatz für Bankautomaten bis Ende Januar

"Kundendienst? Nicht mit uns!" - das hat ein erboster Anwohner auf den Aushang am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte geschrieben. Schon zum zweiten Mal infolge wurde der Geldautomat der Berliner Sparkasse zerstört, das letzte Mal am 28. November 2018. "Wir bemühen uns intensiv um eine Lösung", lässt die Sparkasse auf dem Zettel wissen und bittet um Verständnis. Doch das ist jetzt fast zwei Monate her, von Verständnis kann keine Rede mehr sein.

Auf Nachfrage dieser Zeitung bei der Berliner Sparkasse ist allerdings Abhilfe in Sicht. "Der Automat wird am 25. Januar angeliefert und am Montag, 28. Januar, aufgestellt", sagt ein Sprecher der Berliner Sparkasse. Bis dahin könnten die Anwohner die Selbstbedienungsgeräte an der Freien Universität Berlin in der Otto-von-Simson-Straße 26 und im Einkaufszentrum Zehlendorfer Welle an der Clayallee 328 nutzen. Bankgeschäfte könnten aber auch in den Filialen in der Drakestraße 32, der Breisgauer Straße 6 und am Teltower Damm 21 erledigt werden.

Die Täter hatten bei der Sprengung des Geldautomaten im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte keinen Erfolg. "Unserer Automaten sind gut gesichert", so die Aussage der Bank. An mehr als 600 Automaten im ganzen Stadtgebiet zahlt die Berliner Sparkasse im Jahr rund acht Milliarden Euro aus. "Damit bieten wir das dichteste Netz an Bargeldversorgung in der Hauptstadt an", sagt der Sparkassen-Sprecher.

