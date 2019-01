CDU will Fernmeldeturm auf Schäferberg für Besucher öffnen

Berlin. An den Berliner Fernsehturm reicht der Fernmeldeturm auf dem Schäferberg in Wannsee lange nicht heran. 212 Meter ist er hoch und damit etwa 150 Meter kleiner als der prominente Turm auf dem Alexanderplatz. Doch die Sicht von oben ist von beiden Türmen spektakulär. „Vom Fernmeldeturm gibt es einen der schönsten Ausblicke Berlins“, sagt Torsten Hippe, Fraktionschef der CDU-Bezirksverordneten. Deshalb fordert seine Fraktion, dass der Fernmeldeturm auf dem Schäferberg für eine touristische Nutzung geöffnet wird. Geprüft werden soll, ob EU-Fördergelder dafür beantragt werden können. Der Antrag wurde in der jüngsten Sitzung der Bezirksverordneten beschlossen.



Bislang ist der Fernmeldeturm auf dem Schäferberg nicht öffentlich zugänglich. Er ist nach wie vor ein wichtiger Funkstandort für die Region, zum Beispiel für die Rundfunkversorgung. „Durch technische Weiterentwicklungen, die zu immer kleiner und gleichzeitig effizienterer Sendetechnik führen, sind ehemalige Technikflächen frei geworden, die zukünftig touristischen Nutzungen zur Verfügung gestellt werden könnten“, begründet die CDU ihren Antrag. Touristen könnten von einer eigens dafür hergerichteten Plattform den wunderschönen Blick über den Bezirk und das angrenzende Umland bis hin nach Potsdam und Berlin-Mitte genießen.

Eigentümer der Anlage ist die Deutsche Funkturm (DFMG), eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom. „Wir freuen uns über das Interesse, unseren Fernmeldeturm der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagt Sprecher Benedikt Albers. Er habe eine große geschichtliche Bedeutung und sei mit seinen 212 Metern Höhe eine prägende Landmarke. Der beeindruckende Blick über den Wannsee bis weit ins Umland wäre sicherlich sehr attraktiv für Besucher.

CDU-Fraktionschef Torsten Hippe könnte sich auf dem Gelände des Schäferberges und auf dem Fernmeldeturm „alles vorstellen“. So könnte dort ein Hotel, ein Restaurant oder ein Café entstehen und die Aussichtsplattformen auf dem Turm genutzt werden. Die befinden sich in 101 Meter und 132 Meter Höhe. Der Schäferberg ist 103 Meter hoch und damit die vierthöchste Erhebung in Berlin. Bis auf die SPD-Bezirksverordneten unterstützen alle Fraktion den Antrag der CDU.

Fernmeldeturm war nie für die Öffentlichkeit zugänglich

Die SPD-Fraktion hat sich in der Abstimmung enthalten. „Seit wann muss die Deutsche Telekom mit Fördermitteln unterstützt werden“, sagt SPD-Fraktionschef Volker Semler. Er stößt sich an der Forderung, EU-Mittel für den Ausbau einer touristischen Infrastruktur zu beantragen. „Das ist Unsinn“, sagt Semler. Der Bezirk sei doch nicht für die Tourismusförderung der Telekom, die eine Aktiengesellschaft ist, zuständig. Gegen die Öffnung des Turms für Besucher und die Nutzung des Geländes haben aber auch die SPD-Bezirksverordneten nichts einzuwenden. „Wenn dort etwas neues entsteht, ist das prima“, sagt Semler. Es sei aber nicht Sache der Bezirksverordnetenversammlung, Fördermittel dafür zu akquirieren.

Der Funkturm wurde zwischen 1961 und 1964 gebaut und ist somit älter als der Fernsehturm am Alexanderplatz. „Er war nie für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern ist seit seiner Inbetriebnahme ein wichtiger Standort für die Rundfunkversorgung, wie Radio und Fernsehen“, sagt Benedikt Albers von der Deutschen Funkturm. Er sei nie stillgelegt worden. Der Standort wird nach Auskunft des Betreibers und Eigentümers seit 1832 für die Kommunikation genutzt, insbesondere für die Telegrafenlinie Berlin–Coblenz. Große geschichtliche Bedeutung hatte er in der geteilten Stadt. Zu DDR-Zeiten diente er als Funkbrücke in den Westen. Gerüchteweise solle er auch von den US-Alliierten als Abhörstation genutzt worden sein, so die Auskunft von Benedikt Albers.

