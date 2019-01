So zug die Moderne in Berlin Zehlendorf ein

Architektur So zug die Moderne in Zehlendorf ein

Das Entsetzen der Zehlendorfer Politik war groß: Zwischen den Villen, jede individuell gestaltet, sollten mehrgeschossige Bauten für untere Einkommensschichten entstehen. Ein serielles Großprojekt? So etwas musste im bürgerlichen Zehlendorf verhindert werden.

Es war um 1920 und der Architekt Bruno Taut und die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Gehag planten die ersten Häuser einer modernen Siedlung im Kieferngrund – zwischen Wilskistraße, Waldhüterpfad und Riemeisterstraße. Doch die Zehlendorfer Baugenehmigungsbehörde stellte sich quer. Ihre Zielgruppe waren ein steuerkräftiges Publikum, malerische Bauweisen mit Steildach, Villengebiete. In die Auseinandersetzungen zwischen Taut und Gehag sowie dem Bezirk, mussten sich der Magistrat und die Preußische Ministerialbürokratie einschalten.

Die Wohnungsnot war groß zu der Zeit. Schließlich konnte von 1926 bis 1932 die Waldsiedlung Zehlendorf, so der offizielle Name, entstehen. Genannt wird sie aber Onkel Tom Siedlung, nach dem gleichnamigen Ausflugslokals oder Papageiensiedlung aufgrund der Anstriche in Geld, Grün und Blau. Heute gehört das Viertel neben anderen Orten wie der Hufeisensiedlung, der Siemensstadt und der Weißen Stadt zu den wichtigen Bauhaus-Orten in Berlin.

Bruno-Taut-Laden ist die zentrale Anlaufstelle

Vereine und Aktive der Waldsiedlungen haben sich seit langem auf das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ vorbereitet und bieten verschiedene Veranstaltungen an. Ausgangspunkt der Aktivitäten ist der Bruno-Taut-Laden in der denkmalgeschützten Ladenstraße Nord im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte. Architekturinteressierte können dort eine geführte Tour durch die Siedlung buchen, auf der sie alles über den Bau der Siedlung und den Zehlendorfer „Dächerkrieg“ erfahren.

Architekt Matthias Boye macht die Führungen auf Nachfrage und gegen eine Spende. „Mir kommt es darauf an, das Besondere der Siedlung, was die Architektur und die Farbgebung angeht, zu erklären“, sagt Boye. Er ist Gründungsmitglied des Vereins „Papageiensiedlung“, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Ladenstraße und die Waldsiedlung zu bewahren und „dafür zu streiten, doch noch Unesco-Weltkulturerbe zu werden“, so der Architekt.

Das habe zuletzt nicht geklappt, weil einige Reihenhäuser nicht mehr die originalgetreue Fassade hätten. Aber bei immer mehr Häusern werde jetzt wieder der historische Zustand hergestellt. Wer allein auf Tour durch die Waldsiedlung gehen will, kann sich im Taut-Laden einen Ordner holen oder mit dem Handy losgehen (oth.erstberlin.de).

Taut-Laden: Di., Mi., Do., Fr., 14.30 bis 18.30 Uhr, Sbd., 10 bis 14 Uhr, www.papageiensiedlung.de

Mehr zum Thema:

Das Bauhaus und sein großes Erbe