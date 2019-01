Studierende der FU Berlin treten beim Lernen jetzt in die Pedale

Berlin. Es wird sportlich in der Bibliothek an der FU: Seit dem 10. Januar gibt es in der Philologischen Bibliothek in der Habelschwerdter Allee ein Fahrradergometer. Die Anregung dafür kam von der Bibliotheksangestellten Janet Wagner. Sie sah dieses Modell am Flughafen Schipol in Amsterdam. Und nun steht so ein Fitness-Rad im Lounge-Bereich in der dritten Etage der Philologsichen Bibliothek.

Studieren und sich fit halten

Das Rad soll den Lernort attraktiver machen und die Studierenden beim erfolgreichen Lernen unterstützen. Studierende können also ihre Fachlektüre lesen und nebenbei in die Pedale treten. Positiver Nebeneffekt: Das Fahrradergometer erzeugt beim Radeln Strom, der zum Aufladen von Smartphones oder anderen mobilen Endgeräten ausreicht. Und die ein oder andere Kalorie bleibt auch in der Bibliothek.

Das Rad ist ein Modell der belgischen Firma WeWatt. Das Fahrradergometer soll vier Wochen getestet werden. Währenddessen sollen Meinungen der Studierenden zum Radel-Angebot gesammelt und die Nutzung ausgewertet werden.

Studierende freuen sich über das Angebot

Von den Studierenden wurde das Fitness-Rad sehr gut angenommen. Die Reaktionen auf der Facebook-Seite der Philologischen Bibliothek fallen positiv aus. "Ab jetzt in die Bib statt zu Fitx (ein Fitnessstudio/ Anm. d. Red.)", schreibt Moritz V. Das Rad scheint auch anzuregen, wieder mal in der Bibliothek zu lernen. "Vielleicht gehe ich doch mal wieder in die Philo-Bib", kommentiert Franzi K. "Ich kaufe mir doch die Spinning-Schuhe!", schreibt Isabelle B.

Laut der Bibliothekarin Janet Wagner soll sich die Bewegung positiv auswirken. In ihrer berufsbegleitenden Bachelorarbeit hat die Bibliothekarin das Konzept weiter ausgearbeitet. „Viele wissenschaftliche Studien haben bereits gezeigt, dass sich kurze, leichte Bewegungseinheiten positiv auf Konzentration und Aufmerksamkeit auswirken“, sagt Janet Wagner.

