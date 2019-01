Holpriger Schulstart: Kalte Räume, Bauschutt und lange Wege

Berlin. Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien begann für die Schüler am Gymnasiums Steglitz mit „kältefrei“. So stand es auf der Schulhomepage. „Der Heizungskessel ist nicht angesprungen“, erklärt Bildungsstadtrat Frank Mückisch (CDU). In den Klassenräumen seien Temperaturen von zwölf bis 14 Grad erreicht worden. Bereits im Dezember war die Heizungsanlage in der Schule ausgefallen. Offenbar gibt es ein Problem beim Hoch- und Herunterfahren der Anlage in den Ferien und an den Wochenenden. Eine Wartungsfirma war am Montag vor Ort, am heutigen Dienstag soll wieder Unterricht stattfinden.

Auch in anderen Bezirken verlief der Start ins neue Jahr nicht überall ganz rund. In der Hausburg-Grundschule in Friedrichshain beschwerten sich Eltern am Montag über nicht beseitigte Reste von Sanierungsarbeiten. Die Schüler fanden am ersten Schultag neben Bauschutt auch Hinterlassenschaften der Arbeiter, etwa Kuchenreste. Auch die versprochenen Seifenspender in den Toiletten seien noch nicht installiert worden, kritisierte der Bezirkselternausschuss.

Auf saubere Klassenräume, geruchsfreie Toiletten und weniger bauliche Mängel hoffte am Montag auch Nodjinan Nimindé-Dundaden, Vorsitzender des Bezirkselternausschusses Tempelhof-Schöneberg. Die Eltern hätten schlechte Erfahrungen mit der Qualität der Reinigung gemacht, sagt er. An der Spreewaldschule in Schöneberg blieb es ruhig: Auch, weil die Bauarbeiter am Morgen nicht erschienen waren. Die Arbeiten am Freizeitgebäude mit Mensa sollen zum Schuljahr 2019/20 beendet werden. Der Wasserschaden in der Tempelherren-Grundschule wurde behoben, die Dixi-Toiletten sind nicht mehr nötig.

In Pankow prägt das Baugeschehen den Alltag an vielen Schulen. Für die Kinder der Grundschule am Weißen See begann das neue Jahr so wie das alte endete: in einem Shuttle-Bus. Weil die Grundschule noch drei Jahre lang ein Sanierungsfall bleibt, müssen die Kinder jeden Tag zum Ausweichstandort in der Falkenberger Straße pendeln.

