Dieb mit erlesenem Geschmack stiehlt Whisky für 14.000 Euro

Ein 40-Jähriger soll in einem Fachgeschäft in Steglitz nur die edelsten Whiskysorten eingesteckt haben. Nun steht er vor Gericht.

Berlin. Nijcolaie M. mag ein Gewohnheitskrimineller sein, ein skrupelloser Serieneinbrecher. Die Berliner Staatsanwaltschaft ist davon sogar fest überzeugt. Man muss dem 40-jährigen Moldawier aber auch attestieren, dass er über einen erlesenen Geschmack verfügt, zumindest bei der Auswahl seiner Beute. In einem Wochenendhaus am Berliner Stadtrand soll M. zielgerichtet eine nicht nur wertvolle, sondern sogar einzigartige Münzsammlung an sich gebracht haben. Und in einem weit über Berlin hinaus angesehenen Whisky-Fachgeschäft in Steglitz bediente er sich laut Anklage ausschließlich am edelsten, was Schottland an seinem Nationalgetränk zu bieten hat. Der stolze Preis seiner Beute: 14.000 Euro. Seit Dienstag steht H. vor Gericht.

Drei Jahre lang hat M. die Polizei in verschiedenen Regionen Deutschlands beschäftigt, stets als Mitglied einer organisierten Bande von Wohnungseinbrechern. In dem Prozess vor dem Berliner Landgericht sind neun Taten angeklagt. Zur Last gelegt werden ihm Einbrüche im sächsischen Radeberg, in Köln, Bonn und Berlin.

Auch in einem Tabakwarenfachgeschäft in Radeberg soll sich H. ausschließlich auf die wertvollsten Rauchwaren und Feuerzeuge beschränkt haben. Hier hatte die Beute, die M. und seine Mittäter aus dem Laden schafften, einen Wert von 18.000 Euro. Ansonsten soll bei den zahlreichen dem Angeklagten zur Last gelegten Einbrüchen das Übliche gestohlen worden sein. Schmuck und, sofern nicht allzu groß und sperrig, besonders hochwertige Unterhaltungselektronik. Mindestens fünf Komplizen des Angeklagten hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, die meisten von ihnen sucht sie noch.

Wie die Ermittlungen gegen den Moldawier ergaben, waren allerdings längst nicht alle seine Aktivitäten von Erfolg gekrönt. Das gilt besonders für eine Tat Anfang dieses Jahres in Berlin. Da sollen M. und mehrere Komplizen beschlossen haben, sich abends im Gebäude der Urania einschließen zu lassen, um in der Nacht den im Gebäude befindlichen Safe zu knacken. Das Vorhaben scheiterte kläglich, durch Verwüstung verursachten die Täter allerdings 9000 Euro Schaden. Zum Prozessauftakt schwieg H., Fortsetzung ist am 18. Dezember.

( hhn )