"Geliebt, gegossen, vergessen" - Das längste Fensterbrett

Woran erkennen Mitarbeiter einen guten Chef? Zum Beispiel daran, dass er Pflanzen in seinem Büro hat. Zimmerpflanzen sind uns Menschen ausgeliefert – ein bisschen so wie Mitarbeiter ihrem Chef. Glück hat die Topfpflanze, wenn sie von einem fürsorglichen Menschen an den richtigen Platz am Fenster gestellt, mit Wasser und Nährstoffen versorgt wird. Nur dann kann sie gedeihen. Ein Chef, dem Pflanzen am Herzen liegen, kümmert sich oft mehr um seine Mitarbeiter und wird von ihnen höher geschätzt.

In der neuen Ausstellung „Geliebt, gegossen, vergessen: Phänomen Zimmerpflanze“ beschäftigt sich das Botanische Museum mit „der Geschichte einer Beziehung“. Die sei alt, die bewege alle, sagt Museumsleiterin Patricia Rahemipour. Denn wir könnten nicht ohne die Zimmerpflanzen und sie auch nicht ohne uns. Selbst Pflanzenhasser entkommen ihnen nicht, denn die Pflanzen wirken vermutlich auch auf unsere Psyche, wenn wir sie ignorieren.

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 1,5 Milliarden Euro für Zimmerpflanzen ausgegeben. 18 Euro investierte der Deutsche durchschnittlich pro Jahr in die grüne Ausstattung seiner Wohnung. Am beliebtesten sind die Orchideen mit einem Marktanteil von 34 Prozent, gefolgt vom Weihnachtsstern (zehn Prozent), den Topfrosen (neun Prozent) und den Alpenveilchen (sieben Prozent).

Die Ausstellung ist nicht nur von der Konzeption her eine ganz besondere, „denn erstmals haben wir lebende Pflanzen ins Museum geholt“, sagt Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens. Damit wären die Grenzen zwischen Museum und Garten, zwischen drinnen und draußen, aufgehoben. Aber es gibt noch eine zweite Besonderheit: Es ist die letzte große Ausstellung in den Räumen des Botanischen Museums, bevor das rote Backsteinhaus für mehrere Jahre schließt.

Ab Sommer 2019 wird das 1907 eröffnete Museumsgebäude umgebaut. „Das Haus entspricht nicht mehr den modernen Museumsstandards“, sagt Patricia Rahemipour. Deshalb werde es komplett entkernt. Geplant ist unter anderen ein neuer Fahrstuhl, der vom Foyer aus alle Ausstellungsebenen verbindet. Auch der Eingang soll barrierefrei werden. Für den Umbau des Botanischen Museums stehen 7,4 Millionen Euro zur Verfügung, davon kommen 90 Prozent aus dem Fonds für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW), zehn Prozent von der Freien Universität. „Im Jahr 2022 soll das Museum wiedereröffnet werden“, sagt die Leiterin.

Die ersten Exponate aus dem Museum wurden bereits ausgelagert. Die Zimmerpflanzenausstellung fügt sich deshalb in die leeren Räume ein, die dadurch entstanden sind. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, alle Flächen vor dem Umbau noch einmal zu nutzen“, so Patricia Rahemipour. Sie habe zuerst eine Ausstellung über Büropflanzen machen wollen, erzählt sie zur Eröffnung. „Weil man dort den Pflanzen am besten beim Sterben zusehen kann.“ Sie hätte zudem in einem früheren Job keine Zimmerpflanzen im Büro haben dürfen, „denn das hätte das schöne Design der Möbel gestört“. Doch dann habe sie erkennen müssen, dass die Zimmerpflanze ein ganz eigenes, bislang noch nicht „von der Antike bis heute gut erforschtes Gebiet ist“.

Aus diesem Grund setzt die Ausstellung vor allem Schlaglichter. Vom anfänglichen Hang zur Exotik, als im 17. Jahrhundert empfindliche Zitrusbäumchen und Agaven in den Arkadengängen der Schlösser aufgestellt wurden. Über Goethe, der die Pflanzen beobachten und verstehen wollte. Bis zur Gründerzeit, als das üppige Grün ein Statussymbol des Bürgertums war, weil es sich die Hausfrau leisten konnte, es zu pflegen.

Verschiedene Zimmer mit ihren typischen Pflanzen

Die Geschichte wird entlang des längsten Fensterbretts von Berlin erzählt. Auf 100 Metern werden 50 Zimmerpflanzen präsentiert, wie Grünlinie, Monstera, Usambaraveilchen und Geigenfeige. Ein Blick auf die große Landkarte verrät, wo sie herkommen, „denn es sind garantiert keine echten Berliner Pflanzen“, so Direktor Thomas Borsch. Entlang des Fensterbretts gehen die Besucher durch verschiedene Zimmer mit ihren typischen Pflanzen. Vom Wohnzimmer über das Bad ins Schlafzimmer, von der Küche über den Wintergarten bis ins Büro.

Den Zusammenhang zwischen Chefs und Zimmerpflanze haben übrigens die Norweger in einer Studie vor knapp 20 Jahren herausgefunden. Sollte sich ein Chef nach dem Rundgang durch die Ausstellung für die Anschaffung von Büropflanzen entscheiden, bleibt noch die Frage, für welche. Denn auch die Wahl der Pflanze lässt Rückschlüsse auf seine Person zu. Ist es die Genügsame, die Zarte oder doch eine Mimose? Es heißt ja nicht umsonst: „Lasst Blumen sprechen.“

„Geliebt, gegossen, vergessen: Phänomen Zimmerpflanze“, Botanisches Museum, Königin-Luise-Straße 6–8, bis 2. Juni 2019, tgl. von 9 bis 19 Uhr, am 24. 12. geschlossen, Eintritt 2,50 Euro, erm. 1.50 Euro