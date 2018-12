So schön funkelt der Christmas Garden im Botanischen Garten

Millionen Lichter bringen den Botanischen Garten zum Funkeln. Ein Spaziergang mit zwei Schülerinnen durch den "Christmas Garden".

Pinke Bäume – das ist schon „echt cool“, finden Lea und Helena, beide zwölf Jahre alt. Die Freundinnen laufen die Hauptallee im Botanischen Garten entlang und wollen am Tropenhaus den zwei Kilometer langen Rundweg durch die Lichtershow von „Christmas Garden“ starten. Zum dritten Mal ist das Weihnachtsevent in Dahlem zu Gast. Die ersten „Ah“ und „Oh“ sind schon von allen Seiten zu hören. Die Berliner Morgenpost ist mit den Mädchen durch den „Christmas Garden“ spaziert.

Rudolph und seine Freunde leuchten auf der Wiese. „Schön, dass die alle etwas anderes machen, mal grasen und mal springen oder sich umgucken“, sagt Lea. Kurz vor den beiden Seen kuscheln sich die beiden an einen dicken weißen Bären. „Der ist ja so süß mit seiner schwarzen Herznase und dem roten Herzen vor dem Bauch“, sind sie sich einig. Auf der Aussichtsplattform freuen sie sich über das Lichtspektakel am See. Düsen erzeugen einen Sprühnebel – „wie das Polarlicht“ – und darauf werden Bilder projiziert von Blüten, die sich im Zeitraffer öffnen. „Es ist toll, wie gut die Musik zu den Bildern passt“, sagt Helena. Auf dem Weg zum nächsten See erzählen sie sich ihre Weihnachtswünschen. Lea wünscht sich ein Nintendo Switch, ein Bett und ein Fahrrad. Helena eine Meerjungfrauenflosse zum Schwimmen, Klamotten und einen Flug im Windkanal. Sie möchte gern wissen, wie das Gefühl ist, oben in der Luft zu schweben.

Mit Blick auf das Tropenhaus erwartet sie das große Finale. Das Gewächshaus wird in rotes, grünes und blaues Licht getaucht, Laserstrahlen tasten den Himmel ab und zum Schluss erklingt „We wish you a merry christmas“. Die Mädchen singen mit, glücklich und voll Vorfreude auf das Fest.

Christmas Garden bis 6.1.2019, Botanischer Garten, Königin-Luise-Platz /Unter den Eichen, tgl. 16.30 bis 22 Uhr, Karten ab 17 Euro (Mo.–Do.), 19 Euro (Fr.–So.), erm. ab 12,50 Euro

