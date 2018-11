Alte Dorfkirche in Zehlendorf: Gotteshaus mit kaputtem Dach

Berlin. Bereits zum 250-jährigen Bestehen Anfang Oktober sollte die Alte Dorfkirche in Zehlendorf fertig sein. Doch dann gab es eine unschöne Überraschung: Statt das Dach nur teilweise zu erneuern, mussten die Ziegel komplett abgetragen werden. Jetzt ist wieder Betrieb auf der Baustelle. Die Dachdecker und Zimmerleute sind dabei, das Dach zu sichern.

„In den nächsten zwei Wochen wird die Grundkonstruktion für das Dach entstehen“, erläutert Eckard Siedke, Vorsitzender des Fördervereins Alte Dorfkirche. Unter den Deckenbalken werde dafür eine Bretterverschalung angebracht, eine Art Holzhaut, auf der dann Putz und Farbe aufgetragen werden. Im Anschluss verlegen die Dachdecker die neuen Ziegel. „Ich bin froh, dass endlich wieder etwas passiert“, sagt Siedke. Eine Prognose, wann die Sanierung fertig sein werde, wolle er aber nicht mehr abgeben.

Zum Jubiläumsjahr der Kirche hat sich Bauhistoriker Volker Mender durch die Archive in Berlin und Potsdam gearbeitet. Er wollte mehr über die Zeit vor dem Kirchenbau erfahren. Vor allem aber wollte er mit der Legende aufräumen, dass König Friedrich II. 6000 Taler für den Bau einer neuen Kirche gegeben habe, nachdem er das verfallene Bauwerk gesehen habe. „Und dazu wird noch die hanebüchene Geschichte erzählt, dass der beauftragte Maurermeister mit 3000 Talern stiften gegangen sein soll“, sagt Mende. Seine Recherchen in alten Dokumenten hätten zu neuen Erkenntnissen geführt.

Im Herbst 1764 war der König durch die Ämter Fürstenwald und Rüdersdorf gereist. Auf dem Rückweg nach Berlin bemerkte er den verwahrlosten Zustand seiner Kirchen, der ihn so überraschte, dass er den Befehl an die Kurmärkische Verwaltung erließ, alle Kirchen umgehend instand zu setzen. Die Liste der kaputten Kirchen, die aus einem staatlichen Budget saniert werden sollten, wurde 1765 um die Zehlendorfer Dorfkirche ergänzt. Doch dann kamen der Münzverfall und die Wirtschaftskrise.

Erst 1766 hörte man wieder etwas von der Dorfkirche. So gab es einen Kontrakt mit dem Maurermeister Lehmann aus Spandau, „der ein windiger Geselle war“, so Mende. Der sanierte elf Kirchen zugleich, begann aber in Zehlendorf nicht zu bauen. 1767 stellte er dennoch seine erste Abrechnung. Noch im selben Jahr starb der Maurermeister und ließ die Witwe auf zahlreichen Verbindlichkeiten sitzen – und Zehlendorf auf einer Investitionsruine. Noch im selben Jahr wurde entschieden, einen Neubau zu errichten. August Gotthilf Naumann lieferte den Entwurf, doch nichts passierte. Am 12. Mai 1767 wandten sich die Zehlendorfer mit der Bitte an den König, den Kirchneubau fortzuführen, weil keine Gottesdienste mehr abgehalten werden konnten.

Das zog beim König und er setzte das Konsistorium unter Druck. Die Zehlendorfer halfen, sie verkauften Holz aus dem Gemeindewald, um Geld für die Balken zu haben. Der Neubau wurde aus dem Etat für die Kurmärkischen Kirchen bezahlt, die letzte Bauabrechnung datiert vom 22. Dezember 1768. „Damit steht fest, dass die Kirche in diesem Jahr zu Weihnachten fertig war“, sagt Mende. Dieses Weihnachten wird die Kirche mit großer Wahrscheinlichkeit aber noch Baustelle sein.