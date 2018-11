Im Südwesten von Berlin lebt man am sichersten

Berlin. Immer wenn in Berlin eine neue Kriminalitätsstatistik veröffentlicht wird, betrachten Polizeibeamte im Südwesten der Stadt das umfangreiche Zahlenmaterial mit einer gewissen Zufriedenheit. Wieder einmal und fast schon traditionell hat sich der Bezirk Steglitz-Zehlendorf als der sicherste der Hauptstadt erwiesen, nirgendwo ist die Zahl der erfassten Straftaten so niedrig wie dort. Für die Ordnungshüter vom Polizeidirektor mit viel Gold auf den Schultern bis zum jüngsten Beamten auf dem Funkwagen ist das auch ein Beleg für die Qualität ihrer Arbeit.

Ein Grund, sich entspannt zurückzulehnen, ist das allerdings nicht, das wissen auch die Beamten in den Dienststellen zwischen Grunewald, Wannsee und der Stadtgrenze bei Teltow. Im gerade veröffentlichten Kriminalitätsatlas für Berlin verzeichnet der 304.000-Einwohner Bezirk Steglitz-Zehlendorf für 2017 gerade einmal 23.409 registrierte Straftaten. Mitte mit lediglich 70.000 Einwohnern mehr kommt auf das Vierfache. 23.409 erfasste Delikte, das entspricht 7664 Straftaten auf 100.00 Einwohnern. Diese sogenannten Häufigkeitszahlen verwendet die Polizei für verwertbare Vergleiche zwischen Stadtteilen mit hoher Bevölkerungsdichte und eher dünn besiedelten Regionen. Mit dieser vergleichsweise geringen Zahl kann kein anderer Berliner Bezirk auch nur annähernd mithalten.

Dennoch ist der Südwesten alles andere als eine Insel der Seligen. Neben Regionen, in denen Kriminalität kaum vorkommt, gibt es sehr wohl auch Stadtteile, die durchaus mit den kriminellen Brennpunkten in Mitte, Neukölln oder Friedrichshain-Kreuzberg mithalten können. Im Kriminalitätsatlas ist der Bezirk in acht Bereiche unterteilt. Flächenmäßig der Größte ist Zehlendorf Südwest, er umfasst im Wesentlichen die Stadtteile Grunewald, Nikolassee und Wannsee. Hinzu kommen Zehlendorf-Nord, das einwohnerstarke Zentrum des Bezirks, Lankwitz und die Bereiche um die Schlossstraße, den Ostpreußendamm, die Drakestraße, den Teltower Damm und die Albrechtstraße. Sie weisen zum Teil gravierende Unterschiede in Sachen Kriminalitätshäufigkeit auf.

Während der Südwesten gerade mal auf 2177 registrierte Taten kommt (8211 Delikte auf 100.000 Einwohner) sind es in dem relativ kleinen Areal rund um die Schlossstraße schon 3882 Taten (17.665 auf 100.000 Einwohner). Auf eine ähnlich hohe Kriminalitätsdichte kommt der Zehlendorfer Norden mit 3521 Straftaten. Zwischen diesen beiden Polen liegen Lankwitz (2685) und die Bereiche um die Drakestraße (2829) und Albrechtstraße (2931). Komplettieret wird der Atlas mit den Regionen Teltower Damm (2369) und Ostpreußendamm (2281).

Deutlicher Rückgang der Einbrüche seit drei Jahren

Wie überall am Stadtrand spielen auch in Teilen Zehlendorfs Wohnungseinbrüche eine große Rolle in der Wahrnehmung der Bewohner. Aber sowohl in Zehlendorf Südwest, wie auch in Zehlendorf Nord konnte in den vergangenen drei Jahren ein deutlicher Rückgang bei diesen Taten verzeichnet werden. Der Südwesten mit den gutbürgerlichen Wohnsiedlungen in den Stadtteilen Grunewald, Nikolassee und Wannsee verzeichnete 2017 ganze 83 Fälle. Für die Betroffenen sind das ohne Zweifel 83 Fälle zu viel, aber vor vier Jahren lag die Zahl noch doppelt so hoch.

Vor dem Jahr 2015, als erstmals ein Rückgang bei Einbrüchen zu verzeichnen war, waren die organisierten Banden ein gravierendes Problem, nicht zuletzt, weil die Polizei aufgrund der flächenmäßigen Größe lange Wege zu den Tatorten zurückzulegen hatte. Aber nicht nur die geänderten Strategien der örtlichen Polizeidienststellen hat die Situation merklich entspannt, sondern auch die Eigeninitiative vieler Bewohner. Die haben sich in den vergangenen Jahren immer öfter zusammengeschlossen, um Raumschutzstreifen privater Sicherheitsunternehmen zu engagieren. Die, so versichern Branchenvertreter, seien längst nicht so kostspielig wie häufig vermutet, vor allem nicht, wenn sich Betroffene zusammenschließen.

Rohheitsdelikte liegen unter dem Berliner Durchschnitt

Deutlich anders ist die Problematik in Teilen von Zehlendorf-Nord, in Lankwitz oder im Bereich der Schlossallee. Hier dominieren die klassischen Formen der Straßenkriminalität. So gehört die Schlossstraße bei Diebstählen aller Art mit 2.405 erfassten Taten zur unrühmlichen Spitzengruppe unter den Brennpunkten Berlins. Auch im Norden Zehlendorfs ist die Zahl mit 1.785 Taten im stadtweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch. Bei Körperverletzungsdelikten dominieren im Bezirk der Bereich Albrechtstraße mit 287 und der Stadtteil Lankwitz mit 274 erfassten Taten, gefolgt von Zehlendorf Nord (208), Ostpreußendamm 8204) und Schlossstraße (181).

Sachbeschädigung durch Graffiti ist auch im Südwesten ein Problem. Die meisten Fälle gab es in Zehlendorf Nord mit 193 Taten, direkt dahinter folgt der ansonsten eher friedliche Südwesten mit 150 Delikten. Erfreulich aus polizeilicher Sicht ist der Rückgang bei Raubtaten. Zehlendorf-Nord mit 26 und der Bereich Schlossstraße mit 25 erfassten Taten liegen im gesamtberliner Durchschnitt, alle anderen Stadtteile und Bereiche im Bezirk kommen so gerade mal auf eine zweistellige Zahl. Deutlich unter dem Berliner Durchschnitt liegen auch andere so genannte Rohheitsdelikte wie Nötigung oder Bedrohung. Die meisten Taten wurden mit 120 erfassten Delikten in Lankwitz verübt, es folgen die Drakestraße mit 110 und der Ostpreußendamm mit 97 Taten.

