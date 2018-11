Bischof Dröge wirbt in Steglitz für den Pflegeberuf

Bischof Markus Dröge besucht ein Pflegeheim an der Paulsenstraße in Steglitz. Er will Mut machen, den Beruf des Pflegers zu ergreifen.

Berlin. Ein bisschen wirkt das Foyer des Pflegeheims an der Steglitzer Paulsenstraße wie ein Hotel – ein heller offener Raum, die Tür zur Terrasse ist offen, Tische und Stühle stehen in der Sonne, ab Mittag öffnet ein Restaurant. Jeder kann hereinkommen und einen Kaffee trinken. „Wir wollen so viel Normalität wie möglich“, sagt Alexander Dettmann, Geschäftsführer des Pflegeheims Agaplesion Bethanien Sophienhaus.



Bischof Markus Dröge ist an diesem Tag in seinem Haus zu Gast, um sich über die Zukunft der Pflege zu informieren. Am Ende seines Rundgangs, bei dem er viele Hände geschüttelt und viele Geschichten gehört hat, sagt Bischof Dröge: „Die vielfältigen Betreuungsformen können den Menschen heute die Angst nehmen, sich einem solchen Haus anzuvertrauen.“ Die Möglichkeiten von der eigenen Wohnungen bis zur stationären Betreuung würden den Schritt leichter machen. Und er wolle den jungen Menschen Mut machen.

„Die Pflege ist ein ausfüllendes Berufsfeld“, so Dröge. Von der Politik und den Krankenkassen sollten die Rahmenbedingungen weiter dafür verbessert werden, damit junge Menschen für den Beruf gewonnen werden können.

Bischof Dröge hat während seines Zivildienstes in einem Altenpflegeheim gearbeitet. Die 18 Monate hätten ihn sehr geprägt, erzählt er. Den Kontakt mit den alten Menschen mit ihren Lebensgeschichten sei sehr bereichernd gewesen. „Schon damals war deutlich, unter welchem Zeitdruck das Pflegepersonal während der Arbeit stand“, so Dröge. Nun wolle er sich erkundigen, wie es heute in der Pflege aussehe und wie es in der Zukunft weitergehen könnte.

Der Vereinsamung entgegen wirken



Auf dem Rundgang besuchte der Bischof die Tagespflege, wo die Gäste früh kommen und abends wieder abgeholt werden. Den Tag verbringen sie mit Frühstücken, der Zeitungslektüre, Kochen, Kreuzworträtsel, Backen, Ausflügen. „Das wichtigste aber sind die sozialen Kontakte“, sagt Geschäftsführer Alexander Dettmann. Ohne die Einrichtung würde mancher vereinsamen.



In der stationären Pflege öffnete Gertrud Haase ihre Tür für den Bischof. Nächstes Jahre wird die Bewohnerin 100 Jahre. Auf ein schwarz-weiß-Foto angesprochen, auf dem ein großes Haus zu sehen ist, erzählt sie ihre Geschichte: von ihrem Elternhaus nahe Stettin, von der Flucht und dem Besuch nach 18 Jahren in Polen. Die neuen Bewohner ließen sie herein und zu ihrer Überraschung stand dort noch der alte Küchenherd. An jedes Detail konnte sich die Seniorin erinnern, die mit vollem weißen Haar, wachem Blick und der großen Perlenkette um den Hals nicht annähernd wie eine fast 100-Jährige wirkt.



„In der Pflege werden in Zukunft verstärkt Mitarbeitende benötigt, die sich mit Herz und Wissen um ältere und pflegebedürftige Menschen kümmern“, sagte der Bischof im Anschluss. Es sei sehr erfreulich, dass auch geflüchtete Menschen Interesse an Pflegeberufen hätten. Markus Dröge beendete seinen Besuch mit einem Appell an die Politik: „Wenn geflüchtete Menschen in Deutschland eine Ausbildungsmöglichkeit in der Pflege erhalten haben und hier integriert sind, sollten sie auch die Möglichkeit erhalten, mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland zu arbeiten.“