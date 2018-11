Neuer Jugendtreffpunkt in Lankwitz

Berlin. Zwölf Tonnen ist er schwer - der neue Kletterfelsen auf der Wiese hinter dem Rathaus Lankwitz. Mit einem Tieflader wurde die neue Attraktion des Jugendtreffpunkts aus Cottbus angeliefert und dann mit einem Fundament 60 Zentimeter tief in der Erde verankert. Benjamin Gantzberg probiert ihn sofort aus. Der 20-jährige Anwohner checkt kurz den riesigen Stein und hat auch schon einen Weg nach oben gefunden. Aus einigen Metern Höhe hat er den besten Überblick über den neu entstandenen Platz, auf dem er sich nun mit seinen Freunden treffen kann. Am Dienstag hat Bezirksstadträtin Carolina Böhm (SPD) den Jugendtreffpunkt am Rathaus Lankwitz an der Leonorenstraße eröffnet.

Vorher stand auf der Wiese nur eine alte Bretterbude, die bereits aber ein beliebter Treffpunkt war. Doch die Bude war eben nur eine Bretterverschlag. Also wurde im Bezirksamt beschlossen: Wenn der Platz schon von den Jugendlichen aus der Nachbarschaft angenommen wird, dann soll er auch richtig gemacht werden. In nur drei Wochen Bauzeit ist nun ein richtiger Freizeitbereich entstanden mit Bänken, einem Pavillon, Hangelparcous, Kletterfelsen und Basketballplatz. Die Kosten von 70.000 Euro kamen aus dem Sanierungsprogramm für Kitas und Spielplätze.

Seit April liefen die Planungen. "70 Jugendliche waren daran beteiligt", sagt Jugendstadträtin Carolina Böhm. Die Ideen wurden vom Natur- und Grünflächenamt gesammelt, Bilder erstellt und am Ende über vier Vorschläge abgestimmt. Benjamin Gantzberg war in der Planungsphase dabei. "Ich bin wirklich froh, dass dieser Platz hier so schnell entstanden ist", sagt der junge Mann. Er macht gerade sein Fachabitur für Medientechnik und kann von seinem Zimmer aus auf den Platz sehen. Besonders den Basketballplatz findet er gut.

Und doch ist er nicht ganz zufrieden. "Eigentlich sollte es einen Ersatz für die alte Bretterbude geben", sagt der 20-Jährige. Jetzt sei aber nur ein offener Pavillon entstanden, in den Farben Rot und Blau, was ein bisschen nach Kinderspielplatz aussehe. Das sei vorher nicht so geplant gewesen. Im Winter wäre es schon schöner, ein richtiges Häuschen zu haben. Carolina Böhm hat die Kritik vernommen und sofort reagiert. "Auf der Wiese ist noch Platz für eine richtige Bretterbude", sagt die Stadträtin. Das könnte dann gleich das nächste Projekt für die Jugendlichen sein - die Häuschen selbst planen und bauen.