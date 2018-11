Advent auf dem Ludwig-Beck-Platz

Erstmals wird am 8. Dezember ein Weihnachtsmarkt mit Künstlern auf dem Ludwig-Beck-Platz in Lichterfelde veranstaltet.

Lichterfelde. Der Wind fegt die Herbstblätter über den Ludwig-Beck-Platz. Zwei Kinder spielen Ball, die Stühle hinter dem Kiosk sind gut besetzt. Ansonsten ist es still und leer auf dem gepflasterten Dreieck zwischen Gründerzeithäusern und neuen Lückenbauten. Dass der Platz wieder mehr belebt und genutzt wird, dafür setzt sich der „Runde Tisch Lichterfelde-West“ seit Jahren ein. In der jüngsten Zusammenkunft der Aktiven im Gutshaus Lichterfelde konnte nun ein Erfolg verkündet werden: Erstmals wird es am Sonnabend, 8. Dezember, einen Adventsmarkt auf dem Platz geben.

Unterstützt wird die Veranstaltung von Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU), sie hat die Schirmherrschaft übernommen. Auf dem Markt soll unter anderem Kunst und Kunsthandwerk angeboten werden. Künstler, die sich mit einem Stand beteiligen wollen, können sich im Bürgerbüro am Hindenburgdamm 80 melden.

Belebungsmaßnahmen für den verwaisten Platz

Der Ludwig-Beck-Platz war früher ein belebter Marktplatz. Mit der Neupflasterung vor einigen Jahren zogen sich viele Händler zurück. Seitdem gibt es an den Markttagen dienstags und sonnabends höchstens acht Stände. Die Betreiber klagen über zu wenige Kunden. Viel wurde schon getan für den Platz: Es gab Pflanz- und Putzaktionen, Nachbarschaftsfeste und Radrennen.

Doch noch immer ist die Fläche größtenteils verwaist. Am „Runden Tisch“ gab es jetzt Vorschläge zur Belebung, darunter ein Bouleplatz, Spielmöglichkeiten für Kinder, ein wärmeres Licht und mehr Grün. Auch eine Um- und Neugestaltung mit mehr Bereichen zum Verweilen wurde angedacht. Erste Aufträge sind verteilt.

Die Diskussion geht beim nächsten Treff am 4. Dezember, 18.30 Uhr, im Gutshaus Lichterfelde, Hindenburgdamm 28 weiter.

