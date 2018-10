Anwohner wollen den Waldsee retten

Im Waldsee an der Argentinischen Allee in Zehlendorf wird das Regenwasser gesammelt.

Zehlendorf. Dunkel liegt der Waldsee unter der Brücke am Erdmann-Graeser-Weg in Zehlendorf. Doch am Ufer leuchten Farbtupfen: An 83 Bäumen wurden Manschetten in Orange angebracht. Die gekennzeichneten Bäume sind abgestorben oder stark beschädigt. Verantwortlich für die Aktion ist der Verein Umweltschutz und Landschaftspflege für den Waldsee in Zehlendorf. „Wir wollen damit das behördliche Versagen sichtbar machen“, sagt Achim Zieger vom Verein.

Im Sommer 2017 war der Waldsee über die Ufer getreten, Gärten waren überflutet. Weder Senat noch Bezirk hätten reagiert, so Zieger. Als das Wasser nach sechs Wochen auf Drängen der Anwohner schließlich von den Wasserbetrieben abgepumpt wurde, waren die Bäume bereits beschädigt.

Dreckiges Wasser kann nicht aus Waldsee abfließen

Im Waldsee wird das Regenwasser der umliegenden Straßen gesammelt. Weil das zu schmutzig ist, wurde 1988 ein Überlaufrohr zum Schlachtensee geschlossen. Der sollte sauber bleiben. Deshalb kann das Wasser nicht mehr aus dem Waldsee abfließen. „Eine Lösung wäre, den Korken aus dem Überlauf herauszunehmen“, sagt Stephan Natz, Sprecher der Wasserbetriebe.

Damit aber nur klares Wasser in den Schlachtensee fließt, müsste ein Filter für die Regenwasserreinigung eingebaut werden. Wichtig wäre zudem, den Waldsee zu entschlammen. Auch der Verein fordert, den See ökologisch zu sanieren. Zuständig dafür sind das Land und der Bezirk. Doch jetzt haben die Anwohner ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Wasserqualität dauerhaft zu verbessern. Auf eigene Kosten.

Mehr zum Thema:

So will Steglitz-Zehlendorf attraktiver für Touristen werden

Haus am Waldsee gibt es jetzt mehr Platz für die Kunst

Anwohner wollen alte Blutbuche retten