Berlin: Kindermörder erneut zu Haftstrafe verurteilt

Berlin. Es ist zu vermuten, dass Keith M. noch eine Reihe von Jahren im Gefängnis verbringen wird. Am Donnerstag verurteilte ihn eine Moabiter Strafkammer zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Der 29-Jährige befindet sich schon seit August 2005 in Haft, nachdem er in Zehlendorf einen siebenjährigen Jungen bestialisch gequält und getötet hatte. Dafür bekam der damals 16-Jährige im Jahr 2006 die höchstmögliche Jugendstrafe von zehn Jahren.

Aber auch im Gefängnis wurde er straffällig, und es gab neue Verurteilungen, die seine Haftzeit verlängerten. „Nachschlag“, wird das von Gefangenen genannt. Es ging mehrfach um verbale und körperliche Angriffe auf Justizbedienstete und Mitgefangene. Zunächst setzte es Verwarnungen, später Haftstrafen, zuletzt 20 Monate, nachdem er in Tegel mit einem anderen Kindermörder aneinandergeraten war und ihn im Duschraum zusammengeschlagen hatte.

Unvermittelter Faustschlag gegen den Hinterkopf

Jetzt kommen noch einmal zwei Jahre und drei Monate obendrauf. Der erste Vorfall ereignete sich am 24. Mai 2017 in einem Flur im Gefängnis Tegel. Ein Mitgefangener, der schon bekannt war wegen seiner Neigung zu Diebstählen, hatte aus der Zelle von Keith M. Tabak mitgehen lassen. Das Gericht geht davon aus, dass Keith M. den Mitgefangenen deswegen ansprach und ihm, als dieser leugnete, unvermittelt zwei wuchtige Faustschläge versetzte. Folge waren ein Brillenhämatom und eine geschwollene, heftig blutende Nase.

Gegen Keith M. sei deswegen ein Strafverfahren eingeleitet und er selbst von Tegel in das Untersuchungsgefängnis Moabit verlegt worden, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Das habe ihn aber nicht davon abgehalten, im Fe­bruar 2018 in Moabit erneut einen Mitgefangenen körperlich zu attackieren. Aus nichtigem Grund: Der Mitgefangene hatte ihn beim Vorbeigehen versehentlich mit seiner Umhängetasche berührt und nicht geantwortet, als ihn Keith M. deswegen wütend anbrüllte. Er sei dann von hinten an den Mitgefangenen herangetreten und habe ihm mit aller Kraft gegen den Hinterkopf geschlagen. Als das Opfer zu Boden ging, habe er weiter geschlagen und getreten, so die Richterin. „Wir betrachten Ihre Entwicklung mit großer Sorge“, sagte sie zu Keith M. „Wir sind der Meinung, dass Sie sich in der Justizvollzugsanstalt auf eine Zusammenarbeit einlassen müssen; allein werden Sie es nicht schaffen.“ Ob sie den Angeklagten damit erreichte, ist zu bezweifeln. Er saß mit unbewegtem Gesicht auf der Anklagebank, blickte nur ab und zu wütend zur Pressebank. Wenn es Einsicht gibt oder Reue, dann wusste er das zu verbergen.

Schon mit elf Jahren war er auffällig

Im Jahr 2006 hieß es in der Urteilsbegründung, Keith M. habe den Siebenjährigen „aus reiner Lust am Töten“ ermordet. Er kannte sein Opfer gar nicht. Aber schon vor dieser schrecklichen Tat war er mit Gewaltstraftaten aufgefallen. Erste Eintragungen in seiner Akte gibt es bereits im Alter von elf Jahren.

Keith M. selbst sieht sich keineswegs in der Rolle eines notorischen Gewaltstraftäters. „Ich bin mal wieder der Täter, obwohl ich das Opfer bin. Das ist die Geschichte meines Lebens“, schrieb er in einem Brief, der im aktuellen Prozess verlesen wurde. Wann würden die anderen endlich mal begreifen, „dass ich ein anständiger Mensch bin“?

Das ist nicht ungewöhnlich bei verurteilten Straftätern. Wer Gefängnisse besucht und mit Insassen ins Gespräch kommt, wird immer wieder erleben, dass er mit – vermeintlich – Unschuldigen spricht. Aber bei Keith M. ist die Selbstwahrnehmung, ein harmloser, verkannter Mensch zu sein, besonders ausgeprägt. Das wird auch daran deutlich, dass als Zeugen geladene Mitgefangene – manchmal weitaus größer und schwerer als er – große Angst vor ihm haben. Dass sie berichten, wie sehr seine plötzlichen Angriffe mit Fäusten gefürchtet sind.

Landgericht ordnet Sicherungsverwahrung an

Vor dem aktuellen Prozess wurde diskutiert, ob für Keith M. diesmal auch eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden könnte. Die Einsatzstrafen für die beiden vorsätzlichen Körperverletzungen – jeweils unter zwei Jahre – hätten dafür nicht gereicht, sagte die Richterin.

Das war letztlich aber auch nicht mehr nötig. Am 27. April 2018 hatte Keith M. alle zu diesem Zeitpunkt gültigen Strafen vollständig verbüßt. Die Staatsanwaltschaft beantragte jedoch rechtzeitig Sicherungsverwahrung, mit der Begründung, dass von ihm nach wie vor eine hochgradige Gefahr schwerster Straftaten ausgehe. Der Antrag war erfolgreich, das Landgericht ordnete in der vergangenen Woche nachträgliche Sicherungsverwahrung an. Keith M.s Verteidiger werden dagegen vorgehen. Und es bleibt abzuwarten, ob dieser Antrag Bestand hat. Die Hürden sind noch höher als beim Erwachsenenstrafrecht.

Mehr zum Thema:

Sicherungsverwahrung gegen Kindermörder Keith M. verhängt

Zeuge belastet Kindermörder Keith M.