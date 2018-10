Christmas Garden: Spaziergang durch Millionen Lichter

Berlin. Es ist nicht einfach, an diesem spätsommerlichen Herbstag in vorweihnachtliche Stimmung zu geraten. Doch es wird alles dafür getan: Riesige Geschenkpakete stehen vor dem Tropenhaus im Botanischen Garten, die in der Sonne noch greller glitzern. Bereits in einem Monat, wenn es düster und grau ist, „laden wir die Besucher ein, die Winterzeit mit uns zu verbringen“, sagt Carsten Schomaker, Abteilungsleiter für den Gartenbetrieb. Zum dritten Mal verwandelt sich der Botanische Garten vom 15. November bis 6. Januar 2019 mit mehr als einer Million Lichtern in einen romantischen „Christmas Garden“.

In diesem Jahr wurde ein komplett neuer Rundweg erarbeitet. Mit 2,3 Kilometern und 33 Installationen ist er länger als in den vergangenen Jahren und hat mehr und neue Attraktionen zu bieten. So gibt es eine interaktive Weihnachtskugel, die auf Geräusche oder Sprache reagiert und ihre Farbe verändert. An einem der beiden Seen wird mit einer Düse in sieben Metern Höhe Nebel erzeugt, der die Projektionsfläche für Videobilder ist. Waldtiere werden hinter den Bäumen hervorsehen, Lichtgräser und Pusteblumen den Weg erleuchten. Und am Ende des Weges wird „ein Finale inszeniert, dass einen bleibenden Eindruck hinterlässt“, sagt Christian Diekmann, Vorstand der Deag, die das Event veranstaltet. Zu viel will er aber vorher nicht verraten.

Licht-Designer Andreas Boehlke, der die Installationen ausgestaltet, verlegt für das Ereignis nahezu 18 Kilometer Stromkabel. Allein für das Final-Bild inszeniert er 43.000 Lichtpunkte. Die Gastronomie ist in diesem Jahr in einer Almhütte mit 130 Plätzen untergebracht, die direkt neben der Schlittschuhbahn aufgebaut ist. Für die Kinder gibt es einen Wunschbaum, wo sie ihre Zettel anhängen können. Einmal in der Woche wird ein Wunsch ausgelost und erfüllt. Mit etwa 150.000 Besuchern rechnen die Veranstalter in diesem Jahr. Damit jeder in Ruhe die Lichtershow genießen kann, werden die Tickets nach Einlasszeiten gestaffelt verkauft.

Christmas Garden, 15.11. bis 6.1.2019, Botanischer Garten, Eingänge Königin-Luise-Platz oder Unter den Eichen, tgl. von 16.30 bis 22 Uhr, Karten 17 Euro (Mo.–Do.), 19 Euro (Fr.–So.), erm. ab 12,50 Euro, Karten unter myticket.de und an allen Vorverkaufskassen

