Gut gesichert: Am Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz hängt ein Fahrrad an einer Laterne

Einfach mal durchhängen: Auf dem Hermann-Ehlers-Platz wurde ein Fahrrad in einigen Meter Höhe an einer Laterne angeschlossen.

In Steglitz entdeckt Stellplatz der anderen Art: Fahrrad hängt an Laterne

Berlin. Eigentlich eilen die Passanten morgens immer über den Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz, um schnell Bus, S-Bahn oder U-Bahn zu erreichen. Doch am Mittwochmorgen hat sich der eine oder andere doch einmal Zeit genommen und ist kurz stehengeblieben, den Blick verwundert nach oben gerichtet. Auf dem Hermann-Ehlers-Platz hängt ein Fahrrad in luftiger Höhe an einem Laternenmasten. Angekettet mit einem dicken Schloss, also doppelt gesichert. Diebe müssten mindestens eine Leiter mitbringen, wenn sie es auf das Zweirad abgesehen haben. Doch auch dann hätten sie kaum eine Chance - sie wären weder unauffällig noch schnell.

Was die Aktion zu bedeuten hat, weiß nur der Laternenkletterer. Soviel ist sicher: Der Platz unten auf der Erde an der Laterne war schon von einem anderen Fahrrad besetzt. Und dass es rund um den Hermann-Ehlers-Platz zu wenige Fahrradbügel gibt, ist auch kein Geheimnis. Mal sehen, wann der Besitzer sein Fahrrad abholt.

Mehr über den Bezirk Steglitz-Zehlendorf lesen Sie hier.