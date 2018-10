Patientin misshandelt – Bewährungsstrafe für Pflegehelferin

Berlin. Vor dem Prozess ging die Staatsanwaltschaft noch davon aus, dass die ausgebildete Pflegehelferin Tsenka K. eine Bewohnerin eines Pflegeheimes in Steglitz „in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung“ brachte. Davon rückt der Anklagevertreter nach der Verhandlung ab. Geblieben ist aber immer noch eine „Misshandlung einer Schutzbefohlenen“. Die 57-Jährige wurde zu einem Jahr verurteilt, ausgesetzt auf Bewährung.

Abgespielt hatte sich das Geschehen in der Nacht zum 17. Februar dieses Jahres. Die 75-jährige, stark pflegebedürftige Areti B. hatte sich eingenässt und auf den Notknopf gedrückt, um die Pflegekräfte zu informieren. Zuständig war in dieser Nacht die 57-jährige Tsenka K. Sie war eine so genannte Leasingkraft, also nicht fest angestellt in dem Pflegeheim. Eine Tagesschwester hatte ihr vorher bei einer Einweisung noch gesagt, dass Areti B. eine sehr sensible, Patientin sei, die viel Geduld verlange.

Genau die hatte Tsenka K. in dieser Nacht nicht. Es war das erste Mal, dass sie in diesem Bereich eine Nachschicht hatte. Ganz allein, für 60 Patienten. Sie habe „unter Stress gestanden“ hieß es in ihrer Erklärung vor einem Moabiter Schöffengericht. Sie bereue es heute, dass sie geschrien, unwirsch die Bettdecke weggerissen, die hilflose Patientin an den Haaren gezogen und sie geschlagen habe: „Ganz leicht habe ich ihr eine gepatscht“, sagte sie. Es könne auch sein, dass sie Areti B. den Mund zugehalten habe, als diese schrie.

Patientin wurde im Krankenzimmer vernommen

Für war die Patientin das eine besonders schlimme Situation. Sie wird seit Jahren schon mit Hilfe eines Sauerstoffgerätes zusätzlich beatmet. Als ihr Tsenka K. die Hand auf den Mund presste, bekam sie keine Luft mehr. „ich dachte, das ist das Ende“, sagte sie bei ihrer Vernehmung.

Areti B. musste für ihre Aussage nicht vor Gericht erscheinen. Dazu wäre sie körperlich auch nicht in der Lage gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Videovernehmung in ihrem Krankenzimmer angeordnet, die im Verhandlungssaal abgespielt wurde. Es war beklemmend, die schmächtige Frau zu sehen, wie sie an das hoch gestellte Kopfteilteil gelehnt in ihrem Krankenbett saß, schwer nach Luft rang und immer wieder zu weinen begann.

Als die Sache heraus kam, erstattete Areti B.s Tochter Anzeige. Tsenka K. kam in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wurde am Dienstag aufgehoben. Neben der Bewährungsstrafe bekam sie noch eine Geldauflage von 1200 Euro.

Die Personalgesellschaft, in der Tsenka K. angestellt war, hatte ihr nach dem Vorfall sofort gekündigt. Sie war dagegen gerichtlich vorgegangen, ist inzwischen aber offenkundig einsichtig geworden. In ihrer Erklärung vor Gericht hieß es, dass sie begriffen habe, dass sie dem Pflegeberuf nicht mehr gewachsen ist. Zum Urteil gehörte trotzdem auch ein fünfjähriges Verbot für Pflege- und Heilberufe. Das Schöffengericht wolle auf Nummer sicher gehen, erklärte der Vorsitzende. Angesichts des Mangels an Pflegekräften sei die Gefahr zu groß, dass Tsenka K. sich doch wieder dort bewerben könnte.