Als die Dörfer nach Groß-Berlin eingemeindet wurden

Steglitz-Zehlendorf. Im Jahr 1920 wurden – neben vielen anderen Stadtgemeinden und Gutsbezirken – die Landgemeinden Steglitz, Zehlendorf, Lichterfelde und Lankwitz eingemeindet. Fortan gehörten die Dörfer zu Groß-Berlin. Auf dem Symposium „Neues Wohnen in Steglitz-Zehlendorf“ sollen die Folgen der Eingemeindung auf die Verwaltungsbezirke erörtert werden.

Veranstalter ist der Fachbereich Kultur des Bezirksamtes. Auf dem Programm stehen mehrere Themenschwerpunkte. So wird es um die Gestaltung neuer Lebens- und Wohnformen in den 20er-Jahren gehen, um den Ausbau des Stromnetzes 1931/32, um die Raumausstattung und Einrichtungsgegenstände in Villen- und Schlossbauten und um den Wandel von der Reformarchitektur zum Neuen Bauen der 20er-Jahre.

Symposium „Neues Wohnen in Steglitz-Zehlendorf“, Sonnabend, 13. Oktober, 14 bis 19 Uhr.

Veranstaltungsort: Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 55, freier Eintritt.

( kla )