Fünf Touren durch den Bezirk

So sah der Hermann-Ehlers-Platz in den 1950er-Jahren aus

Dass die Albrechtstraße unter der S-Bahnbrücke am Bahnhof Steglitz in einer Senke liegt, ist keiner natürlichen Erhebung, also keinem Berg geschuldet. Im Jahr 1883 war an dieser Stelle der Bahndamm auf der gleichen Höhe wie die Straße. Doch dann ereignete sich ein schreckliches Unglück: Obwohl die Schranke geschlossen war, lief eine Gruppe Neuköllner Schützen über die Gleise. Sie wurden von einem durchfahrenden Zug erfasst, es gab 39 Tote und sechs Verletzte. Nach dieser Katastrophe wurde die Unterführung gebaut, die jetzt so aussieht, als müsste hügeliges Gelände überwunden werden. Die Geschichte über die Albrechtstraße ist in dem neuen Buch von Wolfgang Holtz und Christian Simon „Steglitz-Zehlendorf“ nachzulesen. Es ist in der Reihe „Berliner Spaziergänge“ im Elsengold Verlag erschienen und im Buchhandel für 5 Euro zu erwerben.



Steglitz-Zehlendorf ist der dritte Bezirk nach Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau, der in dieser Reihe erschienen ist. In fünf Spaziergängen durch Steglitz, Dahlem, Lichterfelde-West, Zehlendorf und von Lankwitz nach Lichterfelde-Ost lernt der Leser den Bezirk kennen. Dabei geht es nicht nur um die Sehenswürdigkeiten. Simon und Holtz – beide bekannte Heimatforscher – sind die Experten für historisches Faktenwissen. „Aus diesem Grund sind sie mir auch empfohlen worden“, sagt Verleger Dirk Palm. Er hat vor fünf Jahren den Verlag Elsengold mit dem Schwerpunkt Berliner Geschichte gegründet und sein Büro am Lichterfelder Asternplatz.

Das Buch richte sich vor allem an Menschen, die im Bezirk leben, sagt Dirk Palm. Natürlich freue er sich auch über jeden Touristen, der danach greife. Aber für Steglitz-Zehlendorfer sei es vor allem interessant, weil sie mehr über Häuser und Personen erfahren und dazu noch spannende historische Daten bekommen. Er habe zum Beispiel zum ersten Mal von der Synagoge in der Düppelstraße gehört. Der Kaufmann Moses Wolfenstein hatte 1873 in der Düppelstraße 41 ein Hofgebäude errichten lassen, das 1897 zu einer kleinen Synagoge ausgebaut wurde. Das Bauwerk ist zwar bis heute erhalten, wird aber nicht mehr als Synagoge genutzt und ist auch nicht zugänglich.

Wo jetzt der Kreisel ist, stand einst ein Bauernhaus

Die fünf Spaziergänge sind mit alten Fotos und Postkarten illustriert, die zum großen Teil aus der privaten Sammlung von Wolfgang Holtz stammen. Auf einem Foto von 1900 ist zum Beispiel zu sehen, dass ein kleines Bauernhaus dort stand, wo heute der Steglitz Kreisel ist. Ein anderes Bild zeigt die Gegend um den Bahnhof Lichterfelde-West Ende des 19. Jahrhunderts. Darauf sind nur Bauern zu sehen, die ihre Felder bestellen.

Die Auswahl der fünf Spaziergänge sei subjektiv, sagt der Lichterfelder Wolfgang Holtz. Nicht alles Sehenswerte hätte berücksichtigt werden können. Wichtig sei ihm gewesen, dass es richtige Rundgänge seien – was bis auf einen Spaziergang auch durchgehalten wird – und dass es interessant ist für Menschen, die kurz und bündig auf 50 Seiten mehr über den Bezirk erfahren wollen. Alle Routen seien leicht zu laufen. Etwas Zeit sollte man aber einplanen. Drei Stunden könnte eine Tour schon dauern.