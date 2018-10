In dem Büro an der Schloßstraße 80 ist alles über den Umbau des Hochhauses zu erfahren. 330 Wohnungen stehen zum Verkauf.

Steglitzer Kreisel Infopoint am Steglitz Kreisel eröffnet

Am Fuß des Steglitzer Kreisels wurde jetzt ein Informations­büro eröffnet. Interessierte Käufer können dort alle Details über die insgesamt 330 Wohnungen, die in dem ehemaligen Bürohochhaus an der Schloßstraße 80 entstehen, erfahren. Die Wohnungen sind zwischen 46 und 230 Quadratmeter groß. Der Ausbau soll 2022 abgeschlossen sein. Der Umbau des 120 Meter hohen Gebäudes mit 30 Etagen läuft bereits auf Hochtouren.

In Kürze sollen die alten Fassadenteile herausgenommen werden, dann kann der Einbau der neue Glasfassade beginnen.