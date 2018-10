Tourismus So will Steglitz-Zehlendorf attraktiver für Touristen werden

Berlin. Was haben die Schafe auf der Domäne Dahlem mit den Pflanzen im Botanischen Garten und einer Ausstellung Museum für Europäischen Kulturen zu tun? Alle beschäftigen sich mit dem Thema Wolle. Auf einer Fahrradtour für Familien konnten die Teilnehmer kürzlich erleben, wo die Wolle herkommt, wie sie verarbeitet und schließlich mit Pflanzenfarbe gefärbt wird. „Das war ein Versuchsballon“, sagt Elisabeth Tietmeyer“, Direktorin des Museums Europäischer Kulturen. Ein Experiment, das ausgebaut werden solle. Dafür haben sich 13 Museen und Ausstellungshäuser in Steglitz-Zehlendorf zu dem Netzwerk „Kulturkorso – Museen im Grünen“ zusammengeschlossen. Es ist das erste bezirkliche Bündnis dieser Art.

Das Netzwerk ist die zweite große Gemeinschaftsaktion der verschiedenen Kultureinrichtungen im Südwesten. Vor drei Monaten wurde bereits die Dahlem-Route eröffnet – eine Fahrradtour, die die Museen, Galerien, Parks, Biergärten und Seen im Bezirk verbindet. All diese Aktionen sind die Antwort auf den Umzug der Dahlemer Museen in das Humboldt-Forum nach Mitte. Auch das Alliierten-Museum wird den Bezirk verlassen und in einen Hangar auf dem Flughafen Tempelhof ziehen. Sie sind aber auch Teil des neuen dezentralen Tourismuskonzepts des Senats, der die Berlinbesucher auch in die Außenbezirke ziehen will, um Mitte und Friedrichshain zu entlasten. „In der Wahrnehmung der Touristen gibt es nur im inneren S-Bahn-Ring Kunst und Kultur“, sagt Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Die Idee sei, dass alle 13 zusammen mehr in den Fokus kommen und es auch in Berlin-Führer schaffen.

In dem Netzwerk arbeiten der Botanische Garten, das Brücke-Museum, die Domäne Dahlem, das Haus am Waldsee, das Haus der Wannsee-Konferenz und das Kunsthaus Dahlem zusammen. Mit dabei sind auch die Liebermann-Villa, das Martin-Niemöller-Haus, das Museum Europäischer Kulturen, das Museumsdorf Düppel, das Schloss Glienicke und die Schwartzsche Villa. Auch das Alliierten-Museum gehört – noch – dazu.

Alle Institutionen haben große Erwartungen an das Netzwerk. Eine „Neupositionierung“ verspricht sich Lukas Heger, beim Kulturamt zuständig für die Schwartzsche Villa. „Im Team können wir die Strahlkraft der im vermeintlich abgelegenen Bezirk Kultureinrichtungen erhöhen“, sagt Heger. Das Bild vom Bezirk als Kulturstandort müsse geschärft werden. Das Konzept des Senats, den Tourismus mehr in die Außenbezirke zu lenken, um in der Mitte weg vom Massentourismus zu kommen, sieht er mit Freude. „Diese Entlastungsdebatte kommt dem Südwesten entgegen“, so der Mitarbeiter.

"Eine bessere Erkennbarkeit nach außen“

Für Carlo Goertner, bei der Stiftung Stadtmuseum zuständig für das Museumsdorf Düppel, hat sich die erste Hoffnung schon erfüllt. „Mir war es wichtig, dass die Museen in einen Diskurs treten“, sagt Goertner. Jetzt ginge es darum, gemeinsam Strategien zu entwickeln. Das mittelalterliche Museumsdorf in Düppel stehe auch für Gegenwartsthemen wie nachhaltiges Bauen mit Lehm, Lebensmittelproduktion und -verschwendung und Kompostieranlagen. Auf diesem Gebiet können man zum Beispiel sehr gut mit der Domäne Dahlem zusammenarbeiten.

Das Martin-Niemöller-Haus – das Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem an der Pacelliallee 61 – wurde gerade als moderner Lern- und Erinnerungsort wiedereröffnet. „Über das Netzwerk versprechen wir uns eine bessere Erkennbarkeit nach außen“, sagt Pfarrer Oliver Dekara. Zudem werde das Haus in Angebote eingebunden, die man als einzelner Träger nicht leisten kann. Das Netzwerk werde mehr Aufmerksamkeit und mehr Besucher anziehen. „Und der vorgeschlagene Kulturkorso erleichtert den Touristen, die ganz neu in der Stadt sind, das Entdecken.

Für die Direktorin des Museums Europäischer Kulturen war das Netzwerk längst überfällig. „Wir haben schon länger überlegt, ob wir uns im Südwesten nicht verbünden müssten, um stärker zu sein“, sagt Elisabeth Tietmeyer. Vorher wäre jeder sich selbst überlassen gewesen, jeder hätte sich selbst am wichtigsten genommen. Jetzt könne man gemeinsam den Horizont erweitern und Berliner und Touristen viel besser ansprechen. Zielgruppe seien vor allem um Besucher, die etwa schon zum vierten Mal nach Berlin kommen. Die kennen dann alle Sehenswürdigkeiten in der Mitte. Elisabeth Tietmeyer hat schon wieder eine neue Idee. Sie möchte ein Kunstwerk kreieren, das sich an jeden der 13 Ausstellungsorte wiederfindet. Allerdings in abgewandelter Form. „Es soll einen Bezug zu der jeweiligen Sammlung haben“, sagt Tietmeyer. Das Kunstwerk solle der rote Faden sein, der alle 13 verbinde.