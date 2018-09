Peer Steinbrück wagt sich ins Kerngebiet der CDU

Das ist ungewöhnlich: Ein Schwergewicht der SPD kommt zur Diskussion in einen CDU-Ortsverband. Und nicht in irgendeinen, sondern nach Dahlem, ins Kerngebiet der Berliner Union gewissermaßen. Peer Steinbrück, Genosse mit dem Hang zu klaren Ansagen, hat unlängst ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „Das Elend der Sozialdemokratie“. An der Spitze seiner Partei gilt er nun vielen als Nestbeschmutzer. Flüchtet er also zu den Christdemokraten, um wenigstens dort Beifall zu bekommen? Nein, das Thema des Abends lautet „Die Krise der Parteien der Mitte“. Und schnell stellen die Veranstaltern klar, dass die Union keinen Grund zur Häme gegen ihren Mitbewerber hat. Schließlich waren ihre Verluste bei der Bundestagswahl 2017 größer als die der SPD.

Zudem hat sie – da sind sich viele im ehrwürdigen Harnack-Haus an diesem Abend einig – in den vergangenen Monaten ein Bild abgegeben, auf das das Attribut Elend durchaus zutrifft: Dauerkrise in der Regierung, der Streit mit der CSU um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, schließlich Chemnitz und das „Theater“ (so der Tenor im Saal) um den geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Die Ablösung des Fraktionschef Volker Kauder sei indes ein „Lehrstück der Demokratie“ gewesen, wie der CDU-Ortsvorsitzende Christoph Wegener es formulierte. Und der Ex-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann resümierte mit einiger Bitterkeit, aus den letzten schlechten Wahlergebnissen würden keine Lehren gezogen. „Der Schuss ist nicht gehört worden, weder auf Bundes-, noch auf Landesebene“, sagte Wellmann.

Steinbrück sieht Merkel, Nahles und Seehofer geschwächt

Dann endlich Auftritt Steinbrück. Der steigt mit der Einschätzung ein, alle Ressentiments und Vorurteile gegen die beiden Parteien der großen Koalition seien in der jüngsten Vergangenheit bestätigt worden. Und kommt auch nicht an Maaßen vorbei. „Die Debatte um einen Beamten einer nachgeordneten Behörde ist auf ein Maß hochgeschossen, bei dem ich mich gefragt habe, wo der Verstand geblieben ist“, sagt er. Das habe alle drei Parteivorsitzenden, Merkel, Nahles und Seehofer, geschwächt.

Viele Deutsche seien verunsichert und unzufrieden. Abgehängte Regionen, problematische Stadtteile, fehlende Kitaplätze, marode Schulen, steigende Mieten – das seien die Themen, die die Menschen beschäftigen. Sie hätten aber nicht den Eindruck, dass sich die Politik in ausreichendem Maß damit befasst, so Steinbrück. Das zentrale Problem fasst er in drei Punkten zusammen: Die Folgenlosigkeit von Politik (es wird viel geredet, aber es ändert sich nichts), die mangelhafte Berücksichtigung der Anliegen der Mehrheitsgesellschaft, die fehlende wirksame Umsetzung dessen, was für deren Mitglieder wichtig ist.

Steinbrück macht aber auch Vorschläge, was die beiden großen Parteien tun müssen. Sie müssten sich auf die zentralen Probleme und Anliegen der Mehrheitsgesellschaft konzentrieren. Sie müssten tun was sie sagen, eine gute, effektive und verantwortungsvolle Regierungsführung an den Tag legen und umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Schließlich seien eine neue Debattenkultur im Parlament und das Erzählen von Geschichten, etwa über Demokratie und Europa, notwendig. Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß, das müsse im Geist Helmut Schmidts der Kompass sein.

Für Steinbrück ist die Mission der SPD noch nicht zuende

In der anschließenden Diskussion nehmen mehrere Frauen den Gedanken der Verunsicherung auf und erzählen von ihrer Angst vor jungen muslimischen Männern und ihrem Unbehagen in der Öffentlichkeit. Steinbrück verweist auf die Differenz zwischen objektiver Lage und subjektiver Verunsicherung und erntet Kopfschütteln. Schließlich empfiehlt er ein großes Integrationsprogramm – für Geflüchtete und Abgehängte – und fordert, den Rechtsstaat durchzusetzen, etwa auch gegenüber kriminellen Clan-Mitgliedern.

Tröstliches hat er aber, neben hohem Unterhaltungswert, auch parat. Er hält Deutschland in seiner demokratischen Verfasstheit für gefestigt, sieht die historische Mission der SPD noch nicht als beendet an und ist überzeugt, dass das Verhältnis von Schlaumeiern zu „Sumpfhühnern“ in beiden Parteien der Normalverteilung in der Gesellschaft entspricht. Als die Gäste den Saal verlassen, sind viele wieder bei der Kauder-Abwahl anbelangt, die auch hier durchaus auf Sympathie trifft. Dass Merkel jetzt abtreten müsse, ist nicht zu hören. Aber den Horst, den müsse sie endlich rauswerfen. „Der ist ja schon fast so schlimm wie Trump“. Dann geht's an die Bar.